У ЭТОЙ РАБОТЫ НЕТ ВЫХОДНЫХ

В Сочи отметили 100-летие со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Торжественное мероприятие в Зале органной и камерной музыки собрало всех тех, кто не остается безучастным к судьбе трудных подростков, кто посвящает им свое личное время и прикладывает все усилия для того, чтобы ребенок из трудной жизненной ситуации попал в среду, которая бы благоприятствовала его развитию. Врачи, сотрудники полиции и педагоги, общественники и спортсмены... Всех их объединяет общее дело, важное и бескорыстное – помощь детям.

– Еще 100 лет назад одной из главных задач, которую ставили перед собой власти, была борьба с беспризорностью и борьба за детей, – отметил глава города Анатолий Пахомов на торжественном собрании. – Защита детства – это самая важная задача, потому что дети – наше будущее, ради которого мы живем. Для решения детских проблем нет часов приема, – этим надо заниматься круглосуточно. И благодаря вашей работе – семьи преодолевают трудные жизненные ситуации, сохраняет свою целостность.

Как отметила заместитель главы города, председатель городской комиссии по делам несовершеннолетних Ирина Романец, работа сочинских комиссий ПДН построена на адресности. С каждым ребенком, с каждой семьей специалисты работают индивидуально, помогая решать проблемы.

Кроме того, Сочи стал городом воспользовавшимся опытом прежних лет, когда за трудным ребенком был закреплен наставник. И благодаря такому подходу удается помочь даже в самых сложных случаях. Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]