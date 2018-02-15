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У ЭТОЙ РАБОТЫ НЕТ ВЫХОДНЫХ

У ЭТОЙ РАБОТЫ НЕТ ВЫХОДНЫХ
Четверг, 15 Февраль, 2018 - 08:40

В Сочи отметили 100-летие со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Торжественное мероприятие в Зале органной и камерной музыки собрало всех тех, кто не остается безучастным к судьбе трудных подростков, кто посвящает им свое личное время и прикладывает все усилия для того, чтобы ребенок из трудной жизненной ситуации попал в среду, которая бы благоприятствовала его развитию. Врачи, сотрудники полиции и педагоги, общественники и спортсмены... Всех их объединяет общее дело, важное и бескорыстное – помощь детям.
– Еще 100 лет назад одной из главных задач, которую ставили перед собой власти, была борьба с беспризорностью и борьба за детей, – отметил глава города Анатолий Пахомов на торжественном собрании. – Защита детства – это самая важная задача, потому что дети – наше будущее, ради которого мы живем. Для решения детских проблем нет часов приема, – этим надо заниматься круглосуточно. И благодаря вашей работе – семьи преодолевают трудные жизненные ситуации, сохраняет свою целостность.
Как отметила заместитель главы города, председатель городской комиссии по делам несовершеннолетних Ирина Романец, работа сочинских комиссий ПДН построена на адресности. С каждым ребенком, с каждой семьей специалисты работают индивидуально, помогая решать проблемы.
Кроме того, Сочи стал городом воспользовавшимся опытом прежних лет, когда за трудным ребенком был закреплен наставник. И благодаря такому подходу удается помочь даже в самых сложных случаях.

Кира ПЕРЛОВА.

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