ФЕСТИВАЛЬ СНОВА УДИВИТ

Самое ожидаемое культурное событие зимы – XI Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета – стартовал в Сочи В этом году организаторы проекта подготовили обширную десятидневную программу, которая развернется сразу на нескольких площадках.

За десять лет своего существования фестиваль Юрия Башмета стал визитной карточкой зимнего Сочи, что не удивительно, поскольку в рамках мероприятия всегда проходят выступления с участием ведущих российских и зарубежных артистов и коллективов.

Открылся фестиваль в Зимнем театре в пятницу постановкой "Не покидай свою планету" с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского. Кстати, в 2017 году среди зрителей спектакля на фестивале был Президент РФ Владимир Путин.

Среди участников нынешнего года – Ольга Кульчинская (сопрано), Валерия Абрамова (скрипка), Констанция фон Гутцейт (виолончель, Германия), Анна Аглатова (сопрано), Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас), Йенс Петер Майнц (виолончель, Германия), Татьяна Самуил (скрипка, Россия – Бельгия), Джован Живкович (маримба, Сербия) и другие.

Продолжая традиции прошлых лет, особое внимание в программе культурного форума уделено музыкально-литературным постановкам и спектаклям, созданным специально для фестиваля в Сочи. Так, 23 февраля пройдет мировая премьера спектакля "Пиковая дама" в авторской версии маэстро Башмета, режиссер Павел Сафонов.

На ежегодном джазовом концерте фестиваля, который в этот раз пройдет 18 февраля, выступит Джейн Монхейм (США), вместе с которой на сцену выйдут Майкл Канан, Нейл Минер и Рики Монталбано.

Впервые форум посетит уникальный пекинский Northern Kunqu театр, который представит древнюю китайскую оперу "Легенда о нефритовой заколке", своими корнями уходящую в XVI век.

Специальным гостем фестиваля станет Тбилисский театр марионеток Резо Габриадзе, который покажет спектакли "Рамона" и "Сталинград" на площадке зала "Чайка" в здании морского порта.

Гостем традиционного балетного вечера 20 февраля станет Балетная компания Даниэль Чиприани Энтертейнмент, которая покажет постановку Мауро Бигонцетти "Средиземноморье". Театральный вечер 19 февраля будет представлен спектаклем Юрия Бутусова "Город. Женитьба. Гоголь" Академического театра им. Ленсовета.

Впервые в рамках фестиваля пройдет гала-концерт исполнителей на академических и народных инструментах "Национальная коллекция", где совместно с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия", ансамблем "Россия" и оркестром "Терема" выступят Сергей Гармаш (чтец), Юрий Башмет (альт), Дмитрий Дмитриенко (баян), Александр Цыганков (домра), Валерий Зажигин (балалайка), Азиза Бейсенгулова (кобыз), Батуурга Ванчидорж (морин хуур, горловое пение) и другие.

Большое внимание на фестивале будет уделено молодому поколению. По традиции состоятся музыкальная, вокальная, театральная академии, пройдут мастер-классы для молодых композиторов, IV Международный конкурс молодых композиторов, сессии Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре и многое другое.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]