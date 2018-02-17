Масленица – самый веселый, исконно почитаемый русский праздник, который отмечается в течение недели перед Великим постом. На протяжении многих веков он сохраняет характер народного гулянья с веселыми конкурсами, молодецкими забавами, широкой ярмаркой и главным блюдом – блинами, символизирующими крепнущее Солнце! Древние русичи верили, что вместе с круглым, румяным блином, так похожим на солнце, они съедают частичку его тепла и могущества. Свежие, с пылу с жару блины согревали людей, уставших от холодной зимы, дарили радость и надежду на скорый приход весны. Кульминацией празднования Масленицы является сожжение чучела. По преданию, этот старинный обряд расчистит дорогу весне, теплу, жизни и новым начинаниям. В старину Масленицу встречали широко, предки верили: чем пышнее отпразднуешь, тем лучше будет урожай! Но и сегодня, когда продовольственный вопрос стоит не так остро, русские люди также чтят традиции и празднуют Масленицу весело и сытно!

Так, в гимназии № 44 к празднику приурочили тематическую неделю под названием: "Масленица пришла и веселье принесла!". Ребята знакомились с масленичными обрядами и поверьями, разучивали пословицы и поговорки, танцы и песни и, конечно, готовились к широкой ярмарке.

– В ярмарке приняли участие более 600 воспитанников гимназии, в основном начальная школа, но были и детки из среднего и старшего звеньев, – рассказала корреспонденту газеты "Новости Сочи" завуч начальной школы Софья Козлова. – Много было и родителей. Ребята подготовили для гостей праздника концертные номера: пели, плясали, шутили. Кроме того, в фойе гимназии провели благотворительную ярмарку. Собранные деньги мы передадим семье тяжело больного ребенка.

Надо отметить, что столы ломились от угощений. От изобилия у гостей ярмарки глаза разбегались: сытные пироги, блины и блинчики, ватрушки, баранки, настоящий русский чай, сладости. Ребята с удовольствием презентовали блюда, которые они приготовили дома вместе с мамами и бабушками. После ярмарки были гулянья на свежем воздухе и символичное сожжение чучела, которое, надо отметить, на самом деле было таким милым, что некоторые детишки даже не хотели его сжигать. Одним словом, праздник в гимназии № 44 удался на славу!

Что касается города, то основные гулянья запланированы на выходные дни. Так, на горнолыжном курорте "Газпром" Масленицу отметят в субботу. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа: бой подушками, перетягивание каната, распилка бревен, командные состязания, мастер-классы ремесленников, чеканка монет. Запланирована и конкурсная программа с призами и выступлением творческих коллективов и, конечно, блины!

Много интересного будет и на площадках перед городскими и районными домами культуры, а также в парке "Ривьера", площади перед Центром национальных культур в Лазаревском. Тематические экскурсии для школьников традиционно подготовили и сотрудники Литературно-мемориального музея Н.А. Островского.

А в столице края – Краснодаре – в воскресенье планируется проведение самого масштабного мастер-класса по народному творчеству. Более 200 человек одновременно будут расписывать несколько сотен керамических миниатюр. Как заверяют организаторы, это событие претендует стать новым мировым рекордом России! Чтобы зафиксировать народное достижение кубанцев, на мероприятие приглашены представители Книги рекордов России.

Помимо установления нового рекорда, жителей Краснодарского края ждут веселые гулянья, игры, конкурсы, традиционные масленичные блинчики со сметаной и согревающий ароматный чай.

Одним словом, программа народных гуляний обширна, поэтому можно не сомневаться, что отведать блинчиков с пылу с жару сочинцам и гостям курорта в эти выходные удастся на славу!

Подготовила Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]