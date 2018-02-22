НОВЫЙ ПОДХОД В БОРЬБЕ С САМОСТРОЯМИ

Глава города Анатолий Пахомов провел еженедельную планерку. Основными темами обсуждения стали вопросы благоустройства курорта и борьба с незаконным строительством.

В ходе совещания глава города сообщил о необходимости в каждом из четырех районов Сочи создать рабочие межведомственные группы, основной задачей которых станет проведение мониторинга ситуации с незаконным строительством. Муниципалитет, не имея функций по контролю строительства, в рамках только своих полномочий не решит проблему самоволок, потому в состав групп войдут представители краевого департамента по надзору в строительной сфере, а также, что очень важно, сотрудники прокуратуры. Возглавят группы по предотвращению самостроев главы районов. И в этом, как подчеркнул на совещании глава города, принципиальное отличие от способов мониторинга, которые практиковались в Сочи ранее.

Вопрос самовольного строительства, несмотря на все предпринимаемые властями города меры, не теряет свой актуальности. Так, если в 2017 году в городе было выявлено 17 объектов незаконного строительства, в этом году за неполных два месяца – уже 39 объектов. На каждый подобный самострой судом уже наложены обеспечительные меры в виде ареста. По словам первого заместителя главы города Мугдина Чермита, работа межведомственных комиссий будет вестись непрерывно, с ежемесячным подведением итогов на городской комиссии с участием прокурора и под руководством главы города. Районные же отчеты должны подводиться еженедельно.

В целом результат борьбы с самоволками очевиден – только за последние два года количество нелегально возведенных многоэтажек на курорте уменьшилось на 70 процентов. К слову, несколькими днями ранее в Сочи было проведено совещание по противодействию незаконному строительству с участием заместителя полномочного представителя Президента в ЮФО Владимиром Гурба и первого заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко. Согласно мониторингу, на сегодняшний день наибольшее число незаконных строительных объектов выявлено в Адлерском районе. Суды моментально реагируют на иски администрации Сочи, накладывая аресты на подобные самострои. Между тем, даже на такие обеспечительные меры застройщики реагируют не всегда, продолжая возводить этажи на своих незаконных объектах, привлекая для этих целей средства покупателей недвижимости. Именно поэтому важна межведомственная работа, то есть комплексное решение проблемы незаконного строительства с привлечением полиции, прокуратуры, стройнадзора и службы судебных приставов.

Другим не менее важным вопросом, обсужденным в ходе еженедельной планерки, стало формирование и создание комфортной городской среды. Только в прошлом году в Сочи было открыто несколько новых скверов в микрорайонах. Эта работа, подчеркнул мэр, будет продолжена.

Идея властей курорта состоит в том, чтобы в каждом микрорайоне было свое место отдыха. С 15 января по 10 февраля работали пункты приема предложений по включению общественных территорий в перечень для проведения рейтингового голосования. От жителей поступило 1633 предложения. Из них было отобрано 16 наиболее популярных территорий (по четыре в каждом районе курорта). И уже 18 марта, в день выборов Президента РФ, горожане смогут окончательно определить, где появятся новые скверы. Для организации подобного голосования будет открыто 167 специализированных пунктов. Таким образом, на курорте будет определено 8 мест, где появятся новые парки и скверы.

– Люди могут сами выбрать территорию, где можно расположить сквер, что они там хотят увидеть: детские, спортивные площадки и так далее, – отметил Анатолий Пахомов. – Это очень интересная форма работы, когда в отборе участвуют горожане.

Новые скверы будут созданы по типу тех, что уже открыты в районе улицы Фабрициуса и микрорайоне Бытха. К слову, из федерального бюджета на создание комфортной городской среды выделено более 220 миллионов рублей.

Говоря о благоустройстве курорта, власти города не ограничиваются только созданием новых скверов. Планомерно идет работа по ремонту придомовых территорий и междворовых проездов. Также к началу курортного сезона планируется привести в порядок подъезды к пляжам.

Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]