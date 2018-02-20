НАШ ОТВЕТ ЗАЛЬЦБУРГУ

В течение десяти дней сочинцы и гости курорта могут посетить многочисленные спектакли и концерты, проходящие в городе в рамках XI фестиваля искусств Юрия Башмета. Как признались сами организаторы, в нынешнем году программа культурного форума столь насыщенна, что включает в себя, кроме театральных постановок и концертов классической музыки, еще и оперу, конкурсы, мастер-классы, а также цикл образовательных лекций. Фестиваль из года в год набирает обороты, расширяется и об этом, приветствуя Юрия Башмета и его команду, на пресс-конференции сказал глава города Анатолий Пахомов:

– С каждым годом фестиваль расширяется, напитывается событиями. Каждая новая встреча с вами и вашими коллегами надолго остается в памяти. Сегодня в нашем городе проходит немало интересных фестивалей, крупных культурных проектов, но начало культурному преобразованию современного Сочи положил именно Юрий Абрамович и его фестиваль искусств 11 лет назад.

Позже, на гала-концерте открытия фестиваля Анатолий Пахомов поздравил Юрия Башмета с 65-летием и наградил знаком "Признание и почет сочинцев". О заслугах Юрия Башмета на гала-концерте говорил и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский:

– Постепенно фестиваль становится тем, что изначально Башмет и придумал, – нашим ответом Зальцбургу, большим комплексным мероприятием. И мне хочется пожелать, чтобы этими же темпами фестиваль развивался, чтобы он растягивался по времени и как можно больше гостей сюда приезжали.

В этом году программу фестиваля открыл спектакль "Не покидай свою планету" с Константином Хабенским. Впервые постановка была представлена на сцене Зимнего театра в Сочи, а сейчас (уже на протяжении двух лет) с большим успехом дважды в месяц идет в Москве. К слову, в прошлом году спектакль в Сочи посетил Президент России Владимир Путин, и сегодня можно сказать, что "Не покидай свою планету" стал визитной карточкой фестиваля.

Кроме мероприятий, проходящих на главной сцене – в Зимнем театре – события развернулись и на других площадках. Так, в Сочинском колледже искусств начала свою работу музыкальная академия фестиваля. Студенты колледжа, ученики сочинских школ искусств имеют возможность посетить мастер-классы известных музыкантов по разным направлениям.

Начиная со вторника, 20 февраля, и до 24 февраля ежедневно в Художественном музее будут читать лекции известные деятели культуры. Среди лекторов – глава образовательных программ государственного Центра современного искусства Антонио Джеуза; арт-фотограф, сотрудник медиа-империи Conde Nast Publication Павел Антонов, профессор факультета истории искусств Европейского университета Санкт-Петербурга Илья Доронченков, ректор российского Института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский и писатель, поэт, публицист, литературный критик, преподаватель литературы, теле-, радиоведущий Дмитрий Быков.

Кроме того, в программе форума – вечер джаза, вечер фаду, гала-концерт народных исполнителей, школа поэтов, мировая премьера спектакля "Пиковая дама" в авторской версии Юрия Башмета, а также мировые премьеры сочинений современных композиторов и многое другое.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]