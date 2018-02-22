Слышится нам эхо давнего парада

На Центральном стадионе имени Славы Метревели состоялись легкоатлетические соревнования, посвященные столетию со дня образования Красной армии

Красная, советская, российская – так изменялось название нашей национальной армии за последние 100 лет. Неизменной оставалось боеспособность войсковых частей и любовь к Родине служащих и офицеров.

В Сочи юбилейную дату отметили соревнованиями по легкой атлетике. В них приняли участие как военнослужащие срочной службы из пяти войсковых частей, дислоцированных в нашем городе, так и юноши, которым только предстоит пополнить ряды защитников страны.

Спортсмены проявили себя в беге на различные дистанции, прыжках в длину и высоту с разбега, подтягивании на перекладине. Военнослужащие дополнительно соревновались во встречной эстафете 10х100 и перетягивании каната.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]