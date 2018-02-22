Главная
Вход для пользователей

Просмотр архива
« Февраль 2018  
По Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Главная » содержание

Слышится нам эхо давнего парада

Слышится нам эхо давнего парада
Четверг, 22 Февраль, 2018 - 08:45

На Центральном стадионе имени Славы Метревели состоялись легкоатлетические соревнования, посвященные столетию со дня образования Красной армии
Красная, советская, российская – так изменялось название нашей национальной армии за последние 100 лет. Неизменной оставалось боеспособность войсковых частей и любовь к Родине служащих и офицеров.
В Сочи юбилейную дату отметили соревнованиями по легкой атлетике. В них приняли участие как военнослужащие срочной службы из пяти войсковых частей, дислоцированных в нашем городе, так и юноши, которым только предстоит пополнить ряды защитников страны.
Спортсмены проявили себя в беге на различные дистанции, прыжках в длину и высоту с разбега, подтягивании на перекладине. Военнослужащие дополнительно соревновались во встречной эстафете 10х100 и перетягивании каната.
Анна МАРТЫНОВА.

[ Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]

Случайное фото
Дендрарий. Центральная аллея.

Погода
GISMETEO.RU: погода в г. Сочи

Перепечатка материалов без ссылки на первоиcточник запрещена.