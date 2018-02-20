БУКЕТ ДЛЯ СОЧИ

Цветочному бизнесу Александры Баевой чуть больше полутора лет.За это время женщина вместе со своей соратницей Валентиной Козловой на 4 сотках приусадебного участка вырастила несколько тысяч растений. Помимо распространенных культур,озеленители возрождают моду и на некогда популярные в сочинском ландшафтном дизайне кустарники и почвопокровные растения.

Питомник Александры располагается на Мамайке, точнее в районе 73-го километра, в самом сердце дачного поселка. Вид отсюда открывается великолепный: впереди море, позади небольшой лесок. Правда, наслаждаться красотами природы начинающему предпринимателю не приходится: рабочий день расписан по минутам. С утра встречи с заказчиками, после обеда и до позднего вечера – работа в теплицах: то грядку разбить, то семена посеять, то рассаду пропикировать.

– Бывает, что за день и не присядешь, – смеется Александра, – но мы с Валентиной Павловной – люди закаленные, к труду привыкшие, тем более когда дело в радость! Валентина Павловна в зеленом хозяйстве с 1975 года. Много лет трудилась на благо города в МУП "Зеленстрой", является активным членом Общественного экологического совета при Главе города Сочи, у меня тоже за плечами больше 15 лет трудового стажа – МУП "Зеленстрой", ООО "Гамма". В 2015 году ко Дню города меня даже наградили почетным знаком. Так что про жизнь растений мы вам можем долго рассказывать, впрочем, лучше показать. Тем более что есть чем похвалиться: у нас расцвели гиацинты, которые мы вырастили из семян. Кстати, наш мини-питомник как раз специализируется на полном цикле работ по озеленению: от поставки собственного посадочного материала до осуществления уходных работ.

Пока мы пробираемся (в прямом смысле слова. – прим. Е.Е.) к первой теплице питомника, где красуются малиновые и фиолетовые гиацинты, Александра рассказывает, что решение открыть свой бизнес далось не просто, но не было бы счастья, да несчастье помогло. После ударной олимпийской стройки, когда работать приходилось с раннего утра до позднего вечера, наступило время затишья. И в один прекрасный день пришлось принимать, как теперь уверена Александра, судьбоносное решение: – Спасло то, что у меня была наработанная база, – рассказывает начинающий предприниматель. – Старые клиенты, к которым я обращалась за помощью, мне не отказывали. Конечно, не обошлось без кредитов, ведь, кроме прежних клиентов и единомышленников-коллег по цеху, у меня не было ничего: ни посадочного материала, ни инструментов, ни теплиц. Все начинали с нуля.

Сегодня на участке в четыре сотки размещаются две теплицы, началось строительство еще двух. От разнообразия растений глаза разбегаются. Невольно ощущаешь себя в ботаническом саду: некоторые виды настолько диковинные, что для человека непросвещенного сродни цветочку аленькому из одноименной сказки Аксакова. Видя мое удивление, Александра пояснила, что одной из задач своего питомника видит возрождение культур, которые использовались в озеленении курорта много десятилетий назад. По словам Александры, в последние годы расширился ассортимент растений на городских клумбах. Есть оригинальные композиции, например, на улице Навагинской, но в цветочные культуры, по мнению Александры, можно добавить новизны и ярких красок:

– Пару лет назад пошла мода на туи, – рассказывает женщина. – Был год вашингтоний и китайских веерных пальм, была волна виол. Сейчас на пике моды тюльпаны. Объясняется все очень просто: заказчики ориентируются на ассортимент импортных питомников, которые могут предложить уже сформированные взрослые растения. Да, они выглядят красивее, но гарантию, приживется это растение или нет, вам никто не даст.

Большинство растений в своем питомнике Александра выращивает из семян или размножает путем черенкования. Так, например, из 20 семян дихондры серебристой вырастили более 300 корней, и это только начало. Кстати, дихондра – это почвопокровное растение, которое является отличным альтернативным газоном для людей, не любящих несколько раз в месяц подстригать траву. Конечно, вырастить растение из семян – это процесс долгий и кропотливый, а заказчики зачастую желают видеть результат сразу. Приходится объяснять, что предлагаемый продукт адаптирован к нашей местности. Ему не нужен особенный грунт и стимуляторы роста. Да, потребуется время, чтобы растение достигло нужных размеров, если речь идет о кустарнике или дереве, но зато питомник гарантирует, что оно точно приживется.

Еще одно актуальное в наши дни направление, которое Александра также успешно развивает, – это "аптекарский" огород. На грядках под лучами февральского солнышка бойко зеленеют мята, шалфей, чабрец, иссоп, котовник. По словам растениевода, ассортимент "зеленой аптечки" постоянно расширяется, равно как разрастаются и плантации розмарина, лаванды, многолетнего льна.

– Места, конечно, не хватает, – смущенно улыбается Александра, протискиваясь между ящиками с рассадой и импровизированными грядками с редиской, – но мы расширяемся. Сейчас активно обустраиваем теплицы на Мацесте. Это уже будут капитальные строения с обогревом.

Александра Баева уверена, что в городскую среду Сочи необходимо вернуть санталину средиземноморскую, снежноягодник, спирею серую, магонию безколючковую, мускари, ясколку, стахис шерстистый, а также тагетисы, сальвии, агерантумы. Над возобновлением популяции начинающий предприниматель в прямом смысле слова работает засучив рукава, не забывая и о "хлебе насущном": тюльпанах, тагетисах, календуле, виоле.

Пока что посадочный материал из мини-питомника Александры Баевой украшает клумбы частников, но в планах индивидуального предпринимателя выйти также на городской уровень. И первые шаги в этом направлении уже сделаны: мезембриантеум и седум сизый из питомника на Мамайке переехали в цветники на улице Навагинской.

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]