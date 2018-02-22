ГОД В САПОГАХ

Герой нашего материала – солдат срочной службы, который исполняет воинскую обязанность в боевой части. Наш земляк – 20-летний парень Виталий – стал военнослужащим мотострелковой части через неделю после окончания техникума. Сегодня он делится своими впечатлениями об армейских буднях и трудностях, радостях и неожиданных открытиях. Улыбаемся и машем

Водитель автобуса крикнул: "Машите! Такое раз в жизни бывает". Вспомнились пингвины из "Мадагаскара": "Улыбаемся и машем, парни, улыбаемся и машем!", но было не до смеха. Я с весны провожал друзей в армию, последнюю неделю так вообще почти каждое утро был у ворот военкомата. Но только в эти минуты отчетливо понял: началась новая жизнь – я в армии.

В Краснодаре на "девятке" после облачения в форму туманная до этого мысль о том, что я в армии, как-то резко кристаллизовалась. Мы примеряли новую роль (хотя некоторые все еще норовили засунуть руки в карманы и развернуть кепку козырьком назад, чем раздражали сержанта), активно обсуждали, в какие войсковые части попадем и где лучше. В новую жизнь

И вот я в части. Контрольно-пропускной пункт, плац, казармы – и масса всего, чему я даже названия не знал. Попадание в абсолютно непривычные условия оглушает. Новые слова, сленг, правила поведения, незнакомые люди, распорядок дня, табу и традиции – все сваливается сразу и без предупреждения. Ты "тормозишь", впрочем так же, как и все вновь прибывшие. Из первых приятных неожиданностей – условия жизни более чем приемлемые. Мы живем в кубрике – комнате на троих. Все удобства, тренажерный зал.

Курс молодого бойца – первое испытание. Причем, как моральное, так и физическое, особенно для тех, кто тяжелее компьютерной мышки в руках ничего не держал. Плюс уже в первые дни службы ты вдруг выясняешь, что не умеешь элементарных вещей: стирать одежду, чистить обувь, зашивать носки и пришивать пуговицы, мыть полы. Дома всеми бытовыми вопросами занималась мама, и для тебя они вроде как не существовали вовсе. Но в армии учишься всему очень быстро. Дни сливались в один: строевая подготовка, обучение правильному подходу и обращению к старшему по званию, первые попытки пения строевых песен. Армейские будни

В армии удивительный ритм жизнедеятельности – здесь регулярно надо успеть что-нибудь сделать в крайне сжатые сроки (вроде двух минут на утренний туалет). Распорядок дня стабилен: подъем в 6 утра, отбой в 22 часа. День заполнен построениями, физподготовкой, занятиями, дежурствами, плюс у нас бывают выезды на полигон. А это, как говорится, уже совсем другая история с жизнью в палатке, ночными бросками, полевой кухней. Переписываемся с друзьями, которые тоже служат в армии. Так некоторые жалуются, что им очень скучно и время тянется бесконечно. Вот на что, а на скуку я не жалуюсь. Каждый день так заполнен и насыщен, что вечером я не засыпаю, а просто отключаюсь, едва подушки голова касается. И вообще понял, что могу спать в любое время и в любом положении, даже стоя.

Будни различаются. Так, понедельник именуется "командирским днем", когда все офицеры в сборе. Суббота – парково-хозяйственный день, это когда до обеда все занимаются капитальной уборкой казармы и территории части с армейским размахом, до блеска. Воскресенье – выходной, подъем на час позже, зарядки нет, но после завтрака до самого обеда спортивно-массовые мероприятия. Дедовщины нет

Самый популярный вопрос – есть ли сейчас в армии дедовщина. В прежнем понимании, когда тебя ночью будят ударом по голове, после чего начинаются издевательства, дедовщину уже давно не встретишь. Каждый вечер офицеры проводят осмотр личного состава. Я сначала и не понимал, зачем мы стоим в белье перед командиром. Оказывается, если у кого-то увидят синяк на теле, будет большое разбирательство, и этого так просто не оставят. Второй момент, у всех срочников есть телефоны и номера командиров и служб, куда следует звонить, если начнутся неуставные отношения. Да просто родителям можно позвонить, и уже все прекратится. И потом, с переходом на двенадцать месяцев службы "деды" исчезли как класс. Ну вот, поели

О чем бы ни шел разговор в армии, он обязательно сведется к еде. Сегодня вот выбор пал на батончики "сникерс". А начинали-то с компьютерных игр. Вообще, у нас в части кормят хорошо. Возможно, что-то надоедает, скучаешь по маминым салатам или бабушкиным пирожкам, но в армейской столовой есть выбор. У меня даже кулинарные открытия случились. Я никогда не пробовал пшенную кашу. Даже ее название не знал, когда в столовой брал с сосиской – назвал "желтая каша". Постоянно есть рыба, по выходным вареники, соки, молоко, масло, конфеты и печенье. А вот легендарной перловки, которой меня дедушка пугал с детства, в меню столовой нет.

Альтернатива нашей столовке – "чипок" и чайная-столовая. Там я частый покупатель – люблю сладкое. К единственной маме на свете

Скучаю по дому, привычной жизни. Уйдя в армию, я понял, как сильно люблю маму, дедушку и бабушку, свой дом, кота. Раньше и не задумывался об этом, все было привычным. Когда смотрел на них в окно автобуса возле военкомата, так сердце стало щемить, я не испытывал подобного никогда в жизни. Хорошо, что есть телефоны. Мы постоянно на связи. Хотя бы минутный разговор, пара сообщений – уже отлично. И мама не переживает. Нравится, когда она мне обо всем подробно рассказывает, как ее день прошел, кого она из знакомых видела и что вытворил наш кот.

Самые радостные моменты – когда мама с дедушкой ко мне приезжали. За полгода два раза. Меня даже в увольнение с ними отпустили. А сколько вкусностей мама привезла! Но главное, конечно же, что я с ними столько времени провел. С друзьями мы общаемся. Так что я знаю, как протекает у них служба. Но очень хочется уже увидеться.

* * *

Говорят, последние месяцы службы долго длятся. Не знаю, у меня дни пролетают. Надеюсь, так и будет. Я уже строю планы на будущее. Армейскую службу буду вспоминать с благодарностью, она действительно многое нам дает, делает нас мужчинами, учит преодолевать первые жизненные трудности.

Подготовила М.Танина. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]