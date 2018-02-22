УЧИТЬСЯ МУЖЕСТВУ И ГЕРОИЗМУ

В рамках проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, управление молодежной политики администрации города Сочи совместно с Центром военно-патриотической и допризывной подготовки молодежи организовали экскурсию в сочинское отделение Росгвардии.

В гости к ОМОНовцам пришли студенты вузов и ссузов Сочи. Бойцы спецподразделения рассказали ребятам об истории создания отряда, особенностях своей профессии, о примерах мужества и героизма в борьбе с преступностью.

Сотрудники ОМОНа продемонстрировали своим гостям бронетехнику, оружие, состоящие на вооружении спецподразделения Росгвардии. Все желающие, под бдительным присмотром бойцов, смогли подержать в руках снайперскую винтовку, пулемет, гранатомет и сделать памятные фото.

Пожалуй, самым интересным моментом встречи стали показательные выступления, в ходе которых спецназовцы продемонстрировали тактические элементы высотной подготовки и боевые приемы борьбы. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]