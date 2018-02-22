Главная
Вход для пользователей

Просмотр архива
« Февраль 2018  
По Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Главная » содержание

УЧИТЬСЯ МУЖЕСТВУ И ГЕРОИЗМУ

УЧИТЬСЯ МУЖЕСТВУ И ГЕРОИЗМУ
Четверг, 22 Февраль, 2018 - 08:01

В рамках проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, управление молодежной политики администрации города Сочи совместно с Центром военно-патриотической и допризывной подготовки молодежи организовали экскурсию в сочинское отделение Росгвардии.
В гости к ОМОНовцам пришли студенты вузов и ссузов Сочи. Бойцы спецподразделения рассказали ребятам об истории создания отряда, особенностях своей профессии, о примерах мужества и героизма в борьбе с преступностью.
Сотрудники ОМОНа продемонстрировали своим гостям бронетехнику, оружие, состоящие на вооружении спецподразделения Росгвардии. Все желающие, под бдительным присмотром бойцов, смогли подержать в руках снайперскую винтовку, пулемет, гранатомет и сделать памятные фото.
Пожалуй, самым интересным моментом встречи стали показательные выступления, в ходе которых спецназовцы продемонстрировали тактические элементы высотной подготовки и боевые приемы борьбы.

[ Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]

Случайное фото
На церемонии поднятия олимпийского флага

Погода
GISMETEO.RU: погода в г. Сочи

Перепечатка материалов без ссылки на первоиcточник запрещена.