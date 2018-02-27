ШИРЕ ГРАНИЦ

В Сочи завершил свою работу XI фестиваль искусств Юрия Башмета. Завершающим аккордом культурного проекта, который в этом году разросся до небывалых размеров, стал гала-концерт закрытия.

В рамках фестиваля состоялось немало образовательных проектов. Это и мастер-классы именитых музыкантов, и Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, фотошкола Павла Антонова, Музыкальная академия, работавшая по нескольким направлениям, и так далее.

В последние дни фестиваля были подведены итоги IV конкурса молодых композиторов памяти Альфреда Шнитке и Святослава Рихтера. В этом году победителем стал российский автор Петр Дятлов. Второе место жюри решило не присуждать, а третье разделили сразу несколько композиторов: Даниил Посаженников и Роман Галиев (Россия) и Мердан Бяшимов (Туркменистан).

В течение десяти фестивальных дней было немало неожиданностей. Например, показ мультфильма "Маугли" с живым оркестром. Роли озвучили Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Ольга Литвинова, Михаил Трухин и Ольга Сутулова.

По сложившейся традиции не обошлось без премьер: в Зимнем театре состоялась мировая премьера спектакля "Страсти по Пиковой даме" в авторской версии маэстро Башмета, режиссер – Павел Сафонов. Кроме того, впервые сочинская публика получила возможность познакомиться с китайской оперой – на сцене Зимнего театра Пекинский оперный театр представил спектакль "Легенда о нефритовой заколке".

Одним из образовательных мероприятий, в котором смогли принять участие сочинцы, стала школа видеоарта, куратором которой выступил Антонио Джеуза.

Независимый куратор и критик, доктор философии, защитивший диссертацию по медиаарту в University of London, Антонио Джеуза провел 10-дневный интенсив для двух групп студентов. И если первая группа слушателей осваивала азы видеоарта, то вторая группа собралась на обучение второй год подряд. В число слушателей вошли художники, фотографы, искусствоведы Сочи, а также люди, чья профессиональная деятельность связана отнюдь не с творчеством.

– Для меня участие в лаборатории видеоарта Антонио Джеуза стало неожиданным опытом, – призналась искусствовед Наталья Самкова. – Мне как куратору и искусствоведу с позиции своих знаний о современном искусстве попытаться самой что-то создать оказалось сложно, потому одобрение Антонио было очень важным моментом. Знания мне мешали, но, с другой стороны, оказалось, что я сомневающийся художник, нуждающийся в поддержке и ответах на бесчисленные вопросы. Для меня явилось необычным опытом встать на место художника и попытаться самой что-то сделать: придумать, развить идею, технически ее воплотить, при этом поймать вдохновение, чтобы в результате работа получилась энергетически наполненной.

В число слушателей второй группы лаборатории видеоарта вошли 12 человек. Их работы на тему "Красная книга легенд и мифов" были представлены на выставке, которая демонстрировалась в Зимнем театре в рамках фестиваля искусств Юрия Башмета. Перед участниками проекта была поставлена задача создать небольшие видеоролики, рассказывающие о Сочи, но используя не буклетные, рекламные виды курорта (море, дельфины, закаты, водопады), а продемонстрировать свой взгляд на город и его жителей. Авторами были подняты разные темы – от языка убыхов, до языка будущего, к которому сейчас иногда причисляют язык символов. Так, например, в одной из работ автор с помощью эмодзи попытался рассказать миф о Прометее.

Однако открытию выставки предшествовал интенсивный десятидневный обучающий курс, в ходе которого студенты выполняли задания на предложенные темы с дальнейшим разбором и анализом.

– Данная выставка – это итог 10 дней обучения, – пояснил куратор лаборатории Антонио Джеуза. – Встречи, лекции по истории и современному видеоарту… Да, 10 дней, это не так много для того, чтобы авторы смогли технически точно воплотить свои идеи, и некоторые проекты в дальнейшем будут доработаны. Но идея у всех участников проекта на уровне, а с концептуальной точки зрения очевиден их рост как авторов.

По мнению участников лаборатории Антонио Джеуза, участие в этом проекте позволило расширить свои знания о современном искусстве:

– Наши учебные заведения готовят студентов по традиционной системе, – отметил известный сочинский художник Олег Корчагин. – В данном проекте Антонио Джеуза было интересно узнать из первых уст, как происходит развитие такого направления современного искусства, как видеоарт, почувствовать этот процесс изнутри.

Как признался сам Антонио, перед началом курса лекций он поставил задачу показать, что такой вид искусства, как видеоарт, существует и активно развивается. Итог, который можно подвести после посещения выставки, – каждая работа заставляет задуматься, а это значит, что цель достигнута.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]