ЕДИНЫМ ФРОНТОМ

В Лазаревском районе подвели итоги месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы Это только первая часть обширной программы мероприятий, посвященных 75-летию освобождения нашего края от немецко-фашистских захватчиков.

…На черно-белой фотографии четко видны море, горы, долина реки Псезуапсе, военный аэродром, коммуникации. Детализация и качество, как на современной 3D панораме со спутника, – просто поражают: можно рассмотреть даже самые маленькие объекты.

– Этот снимок поселка Лазаревское был сделан самолетом-разведчиком Люфтваффе с высоты шести тысяч метров в 1942 году, – рассказывает руководитель Лазаревского отделения Краснодарской общественной организации "Кубанский плацдарм", подполковник милиции в отставке Александр Гартман. – Немцев, тщательно готовивших операцию по захвату Сочи и Туапсе, интересовали не только объекты военно-технического назначения наших войск, в частности, аэродром в Лазаревском, где базировалась истребительная эскадрилья, защищавшая Черноморское побережье, но и сугубо мирные – жилые дома, школы, больницы. Фашисты беспощадно бомбили все и вся, стремясь нанести максимально серьезный ущерб…

На протяжении десятков лет сочинские поисковики ведут активную исследовательскую работу по изучению истории героической обороны Причерноморья и чем глубже погружаются в местный материал, тем больше понимают, насколько много предстоит еще сделать – белых пятен остается предостаточно.

– Даже учитывая то обстоятельство, что данной теме традиционно уделяется особое внимание, она, к сожалению, очень мало изучена, фрагментарна, поэтому для воссоздания общей картины значим каждый новый документ, фотография, воспоминания непосредственных участников и живых свидетелей тех далеких событий, – подчеркивает заведующая Лазаревским этнографическим отделом Музея истории города-курорта Сочи Елена Девина. – В этом направлении трудятся многие – краеведы, поисковики, военно-патриотические клубы, ветеранские и молодежные общественные организации, большой вклад вносят сотрудники музеев, библиотек, образовательные и учебные заведения. Сегодня необходимо объединить наши усилия, координировать эту работу, чтобы сделать ее системной и более эффективной.

На минувшей неделе Лазаревский этнографический музей, районная библиотека и историко-краеведческий клуб "Истоки" стали инициаторами проведения круглого стола "Мы не о всех еще сказали, не все известны имена". Впервые удалось собрать вместе людей (к сожалению, приехать на встречу в силу разных причин смогли далеко не все), многие годы занимающихся практической поисковой работой, комплексными исследованиями в военных архивах, оказывающих помощь в патриотическом воспитании молодежи. Сегодня имена этих энтузиастов известны не только в Сочи – Александр Гартман, Станислав Митякин, Арут Варваштян и Сергей Протасов. Не первый год на очень серьезном уровне изучают историю обороны Черноморского побережья жители Дагомыса Рафик Авджан и Олег Кириченко, студенты Лазаревского отделения Сочинского торгово-технологического техникума во главе с Геннадием Писоцким, краеведы из районного центра Анатолий Воропаев, Светлана Ложенко и Александр Кротов.

– Мы все занимаемся общим и важным делом – изучением материалов, связанных с периодом Великой Отечественной войны, поиском воинских захоронений, восстановлением и благоустройством военных мемориалов, – отметила в ходе встречи руководитель клуба "Истоки" Людмила Лагерь. – Особенно значимо – трепетно хранить память о прошлом, возвращать из небытия имена славных защитников Черноморского побережья, погибших в боях с врагом, установить личность и обстоятельства гибели каждого солдата, офицера, летчика. Это наш святой долг перед славным старшим поколением, огромной ценой защитившим Отечество от врага…

Подобных примеров, когда поисковикам Лазаревского района в ходе длительных изысканий удалось восстановить, казалось, безвозвратно утерянные сведения о советских бойцах, нашедших последний приют в сочинской земле, – немало. Один из наиболее показательных – история летчика Федора Дмитриевича Полднева, погибшего в феврале 42-го. Его самолет, подбитый в ходе неравного воздушного боя над Туапсе, упал на склоне горы недалеко от берега реки Хаджико. Поисковики во главе с Александром Гартманом, долгие годы по крупицам собирали материалы, связанные со знаменитым асом, ухаживали за обелиском, установленным на месте его гибели, организовали перезахоронение останков на родине героя.

Недавно благодаря известному поисковику из поселка Якорная Щель Аруту Варваштяну были переданы в Белоруссию сведения о полусотне уроженцах республики, захороненных в одной из братских могил, расположенных на территории города Сочи.

– С братской Белоруссией связана трагическая страница в истории нашего фамильного рода, – рассказал он. – В пригороде города Гродно, где в годы войны действовал фашистский концлагерь, погиб мой дядя. Долгое время его судьба нам была неизвестна, он считался пропавшим без вести. В одном из архивов мне каким-то чудом посчастливилось найти сведения о нем. В октябре прошлого года я специально поехал в Гродно, побывал на месте гибели дорогого мне человека – там установлен обелиск тысячам советских людей, безжалостно замученным в гитлеровских застенках. Это был по-настоящему незабываемый и радостный день. День, когда счастье со слезами на глазах…

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]