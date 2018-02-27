В ДУБАИ СО СВОИМ САМОВАРОМ

Мацестинский чай завоевал высшие награды в дегустационном конкурсе "За производство высококачественной биологически безопасной продовольственной продукции", проводимом в рамках XXIII Международной выставки продуктов питания, напитков и индустрии HoReCa Gulfood 2018 с 18 по 22 февраля 2018 в городе Дубаи, ОАЭ.

В дегустационном конкурсе, организованном в рамках подготовки к выставке Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, приняло участие 87 российских компаний, и выбор пал на мацестинский чай. Эксперты международного уровня еще раз подтвердили высокое качество черного и зеленого чая "Мацеста чай", а также его соответствие всем принципам органического производства.

Мацестинская чайная фабрика – это предприятие полного цикла, то есть весь процесс производства – от выращивания чайного листа до его переработки и упаковки – сосредоточен в одном месте. Специалисты уверены: качество чая напрямую зависит от того, сколько времени прошло от сбора чайного листа до его переработки, поэтому производственные мощности Мацестинской чайной фабрики расположены в непосредственной близости от плантаций.

Медали, полученные в Дубаи, далеко не первые в копилке мацестинских чаеводов. Высокое качество продукции Мацестинской чайной фабрики К.Туршу подтверждается многочисленными экспертами международного уровня. Как сообщили корреспонденту "Новости Сочи" на предприятии, на данный момент насчитывается свыше 20 международных конкурсов, где продукция Мацестинской чайной фабрики получила высшие награды – Гран-при или золотые медали. Из особенно значимых на предприятии отмечают золотую медаль за высокое качество продукции на выставке SIAL China 2016, проходящей в Шанхае. В Китае, являющемся родиной чая, признали русский чай, выращенный на Мацесте!

Что же делает мацестинский чай таким особенным? Чаеводы уверены: солнце, воздух, особые климатические условия и тщательный уход за чайным кустом.

Плантации находятся в экологически чистой зоне в Мацестинской долине меж горных массивов Кавказского хребта. Общая площадь арендуемых у государства чайных плантаций составляет 172 гектара. С каждым годом чаеводы возрождают из небытия драгоценные квадратные метры плантаций, пришедших в запустение в 1990-е годы. Так, за последние два года были расчищены и восстановлены 47 гектаров площади. На 2018 год запланировано восстановление еще 31,4 гектара плантаций.

Несколько лет назад предприятие вступило в систему экопроизводства: процесс выращивания и переработки чайного листа контролируется германским сертификационным органом CERES. Сертификат подтверждает, что продукт не содержит следов пестицидов и других ядохимикатов, химических удобрений, синтетических ароматизаторов, красителей, антибиотиков или гормонов и произведен в строгом соответствии с органическим стандартом. Кстати, Мацестинская чайная фабрика стала первым российским представителем, вступившим в Британскую гильдию производителей высококачественных продуктов питания Fine Food.

На сегодняшний день в линейке чайной продукции компании представлено более 100 наименований: от классических черных и зеленых чаев, до чаев с травами, ягодами, корицей. Есть чаи с лепестками роз и цедрой апельсина. В рамках федерального договора продукция "Мацеста чай" продается в 600 гипермаркетах "Магнит" по всей стране. Также мацестинский чай можно встретить в торговых точках индивидуальных предпринимателей от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Развивают на предприятии и такое направление, как агротуризм. Ежегодно плантации самого северного чая в мире посещают тысячи туристов из России и других стран. В минувшем году, например, на плантациях в Мацестинской долине побывали почти 5 тысяч человек. Туристы могли воочию наблюдать весь процесс производства чайного листа и, разумеется, приобрести понравившийся продукт. Чтобы потом, согреваясь ароматным северным чаем, вспоминать южное гостеприимство!

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]