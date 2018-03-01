ФУТБОЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫ НА НАШЕМ НЕБОСКЛОНЕ

В Сочи завершился заключительный семинар сборных команд-участниц ЧМ-2018 FIFA На семинар сборных, участвующих в чемпионате мира по футболу этого года, в Сочи приехали более 250 делегатов из всех 32 национальных команд, попавших в финальный турнир, в том числе тренеры, врачи, специалисты по техническим вопросам, взаимодействию со СМИ, размещению, безопасности, логистике, транспорту и маркетингу.

В список участников входят десять главных тренеров сборных и несколько футбольных легенд, таких как чемпион мира-1986, ныне менеджер сборной Аргентины Хорхе Бурручага, спортивный директор Испанской федерации футбола Фернандо Йерро, ассистент главного тренера сборной Перу Нолберто Солано и многие другие.

– Сочи гордится тем, что первым из всех городов-организаторов чемпионата мира примет гостей со всего мира в 2018 году, – сказал посол города-организатора ЧМ-2018 Сочи Сергей Метревели. – В прошлом году во время Кубка конфедераций мы уже показали, как можем встречать большие футбольные команды и их болельщиков. И сейчас весь город с нетерпением ждет настоящего футбольного праздника и болельщиков из разных стран.

Семинар команд-участниц – один из важнейших этапов подготовки к турниру. А для команд – еще и возможность лучше ознакомиться с тем, как готовится к турниру страна-организатор. Из тридцати двух команд только пять играли в прошлом году в России на Кубке конфедераций. Сочи принял зарубежных гостей первым из одиннадцати городов, принимающих матчи Мундиаля.

– Я хочу поблагодарить те страны-участницы, которые выбрали местом своих баз наши города: Анапу, Краснодар, Сочи, Геленджик. Всего шесть баз будет на территории Краснодарского края. Руководство нашего региона и этих городов сделает все от нас зависящее, чтобы игроки и болельщики чувствовали себя уютно и комфортно, – отметил вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

За это время делегаты осмотрели инфраструктуру, которая будет задействована в проведении Чемпионата мира по футболу 2018 FIFA, побывали на экскурсии по городу, обменялись опытом на встречах. Семинар делегатов ЧМ-2018 – последняя возможность такой совместной работы, затем все вместе они смогут встретиться только на играх чемпионата мира.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]