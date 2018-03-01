КОГДА ТОРЖЕСТВУЕТ АТАКА

Так приятным образом совпало, что восхождение на городской футбольный Олимп у сочинской команды "Коммунстрой", ровесницы века, началось в 2007 году, когда всем нам посчастливилось узнать, что в Сочи пройдет Олимпиада. К этому времени президент футбольного клуба депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Тепляков, учредитель клуба председатель совета ТОС "Гагаринский" Игорь Виноградский и капитан команды Шота Жгенти сколотили мощный костяк "Коммунстроя", который составляли Тамерлан Текаев, Радэ Стефановски, Каспар Капсузян, Владимир Курбатских, Виктор Дышлевой и, конечно, сам бессменный капитан Шота Жгенти.

Опять же так совпало, что в 2007 году в городских соревнованиях футболистов ярко проявила себя, а вскоре также вошла в число фаворитов команда Тоннельного отряда №44, которую организовал известный игрок Зураб Джанджгава.

С тех пор эти коллективы не раз спорили за различные призы в разных турнирах. Встретились они в решающем матче и теперь – за кубок, учрежденный советом ТОС "Гагаринский" в честь Дня защитника Отечества. Поединок состоялся на стадионе ДЮСШ №1, на том месте, где когда-то находился легендарный стадион "Спартак".

Комиссаром матча был замечательный в прошлом вратарь Николай Мельник, которого можно считать легендой сочинского футбола. Это про таких как он говорили: Надежный вратарь – половина команды". Последний рубеж обороны он защищал мастерски, мужественно и стойко. Причем защищал спортивную честь лучших команд курорта шестидесятых годов – "Строителя" и "Таксомотора". Велика его заслуга в том, что они не только блестяще выступали на городском, краевом, всероссийском уровне, но и практически на равных вели борьбу с грандами отечественного футбола, приезжавшими в Сочи на учебно-тренировочные сборы. Специалистам и болельщикам известен строгий, принципиальный характер бывшего стража ворот, поэтому ему во время наиболее важных матчей доверяется ответственнейшая роль комиссара. И эти встречи всегда проходят в корректной, честной спортивной борьбе.

Увлекательным, зрелищным получился и нынешний поединок. Обе команды избрали наступательную манеру игры, без устали идя в атаку большими силами, так что болельщики не скучали. К середине первого тайма выявилось преимущество "Коммунстроя", и он повел в счете. Бомбардирскими способностями отличился Бислан Кушхов, которого снабжали передачами Владимир Губернаторов, Александр Силагадзе и другие партнеры. В результате Кушхов записал на свой счет три забитых мяча.

Однако тоннельщики не собирались уступать. В начале второй половины встречи они резко усилили давление на ворота соперников, и те дважды нарушили правила в своей штрафной площади. Оба пенальти безупречно реализовал Зураб Джанджгава. Через десять минут Нугзар Цхакая и Джимшер Тутисани организовали еще один гол; результат сравнялся. Атаки продолжались, и соперники забили друг другу еще по мячу. Причем сделали это эффектно, продемонстрировав завидную технику. Общее мнение выразил Игорь Виноградский: "Красивая, захватывающая игра, вполне на профессиональном уровне".

Зрители то и дело благодарили футболистов аплодисментами, а самые громкие выпали на долю Шоты Жгенти. Когда до финального свистка оставались считанные минуты, он получил точный пас со своей половины поля от Каспара Капсузяна и метров с десяти головой направил мяч под перекладину впритирку со штангой. Опытный голкипер Виталий Макарук ничего не смог поделать. Так был забит победный мяч, принесший "Коммунстрою" заслуженную награду.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]