ТОНКАЯ НАСТРОЙКА "ФИШТА"

Эксперты высоко оценили подготовку Сочи к ЧМ-2018 Комиссия FIFA регулярно посещает города – организаторы Чемпионата мира по футболу 2018. Накануне эксперты в области подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ завершили финальный, седьмой операционный визит на стадион "Фишт".

– Этот визит мы посвящаем тонкой настройке каких-то отдельных моментов, операционной деятельности на стадионах. Накануне мы провели успешный семинар для команд. Это был последний раз до чемпионата, когда нам удалось собрать вместе все 32 команды ЧМ-2018, – рассказал директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Объединенная экспертная группа с операционным визитом уже побывала на стадионах Москвы и Санкт-Петербурга. К Сочи у экспертов претензий не оказалось. Все они уверены: "Фишт" полностью готов к матчам чемпионата мира. Все рекомендации экспертов выполнены, замечания, сделанные во время прошлого операционного визита, устранены.

– Что касается стадиона "Фишт", мы очень довольны работой, которую проделали местные власти, и как они подготовили стадион к проведению Мундиаля, – подчеркнул Колин Смит.

Он пояснил, что больших усилий стоит поддерживать в таком "боеготовом" состоянии спортивную арену, на которой не проходят регулярные матчи. Напомним, последний раз на игровое поле выходили футболисты во время матчей Кубка конфедераций.

– Стадион Сочи готов, но определенные изменения нам пришлось внести. К ЧМ-2018 мы немножко переделали спортивную зону, расширили пресс-центр и трибуны для СМИ, – уточнил гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Он рассказал, что оргкомитет активно готовится к проведению праздника "100 дней до чемпионата мира", который будет отмечаться 6 марта. В Сочи также будет реализована обширная праздничная программа. Спортивный праздник пройдет на площади Южного мола.

– Город полностью готов к проведению чемпионата мира по футболу. У нас 1800 городских волонтеров, которые хотят работать на матчах. Городские власти активно занимаются фан-зоной, мы создаем комфортные условия для фанатов, которые не смогут попасть на стадион, но зато получат возможность в режиме онлайн наблюдать за игрой на экране, – сказал глава города Анатолий Пахомов, который также принимал участие в работе экспертной группы.

После Сочи эксперты FIFA отправятся на стадионы Ростова-на-Дону и Казани. В третьей части операционного визита в Россию экспертная группа посетит остальные шесть арен чемпионата мира. До начала Мундиаля на каждом из одиннадцати стадионов пройдут по три тестовых матча, – заявил Колин Смит.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]