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Ум, честь и совесть целой эпохи

Ум, честь и совесть целой эпохи
Суббота, 3 Март, 2018 - 08:45

Накануне в санатории службы внешней разведки "Правда" в Сочи открыли мемориальную доску, которая увековечила память об экс-министре иностранных дел РФ Евгении Примакове. На мемориальной доске портрет Евгения Примакова и его цитата: "Никогда не предал ни дела, чем живу, ни дома, ни людей".
В церемонии открытия приняли участие руководитель администрации Президента РФ Сергей Нарышкин, представители МИД России, Совета Федерации, службы внешней разведки, мэр Сочи Анатолий Пахомов, почетный гражданин Сочи Виталий Игнатенко и другие официальные лица.

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