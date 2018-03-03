Ум, честь и совесть целой эпохи

Накануне в санатории службы внешней разведки "Правда" в Сочи открыли мемориальную доску, которая увековечила память об экс-министре иностранных дел РФ Евгении Примакове. На мемориальной доске портрет Евгения Примакова и его цитата: "Никогда не предал ни дела, чем живу, ни дома, ни людей".

В церемонии открытия приняли участие руководитель администрации Президента РФ Сергей Нарышкин, представители МИД России, Совета Федерации, службы внешней разведки, мэр Сочи Анатолий Пахомов, почетный гражданин Сочи Виталий Игнатенко и другие официальные лица. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]