МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ

Городская поликлиника №1 открыла новый филиал на Курортном проспекте. Теперь жителям микрорайона Светлана нет нужды ехать в центр города для того, чтобы попасть на прием к терапевту. Жители микрорайона Светлана не раз обращались к главе города с просьбой открыть поликлинику: жилой массив разрастается, жителей становится все больше, а добираться до центрального подразделения поликлиники на улице Конституции неудобно. По поручению Анатолия Пахомова управлением здравоохранения было определено помещение, в котором и разместили новый филиал поликлиники №1. Ремонтные работы, необходимые закупки и лицензирование позади: на этой неделе поликлиника начала работу и уже приняла первых пациентов.

– Приближение первичной медико-санитарной помощи к пациентам – очень важная задача, – отметил главный врач городской поликлиники №1, депутат Городского собрания Сочи Кирилл Гордон. – Более 10 лет жители микрорайона Светлана и находящихся рядом улиц были вынуждены для сдачи анализов, прохождения обследований, консультаций узких специалистов, посещения участкового терапевта ездить в центральный филиал на улицу Конституции. Естественно, это далеко и особенно сложно для пожилых людей, пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие этого филиала приблизило медицинскую помощь к жителям, фактически сделав ее в шаговой доступности.

Медики отмечают еще один немаловажный фактор. Поликлиника работает всего неделю, а нагрузка на центральное подразделение на улице Конституции снижена уже на 20 процентов. Приписное население филиала составляет 9 тысяч человек, и по прогнозам в будущем нагрузка будет снижена на 30-35 процентов.

В новом филиале расположен аптечный пункт, организована работа нескольких терапевтов, процедурного кабинета, кабинет функциональной диагностики, по скользящему графику принимают эндокринолог и невролог. Со временем в расписание планируется добавить прием кардиолога. Жителям микрорайона не следует волноваться, что прием ведут не все узкие специалисты: если пациенту рекомендовано получить консультацию хирурга, офтальмолога, ЛОР-врача, в регистратуре всегда помогут записаться на прием в более крупный филиал. Запись ведется и через портал: www.kuban-online.ru.

Кстати, организация работы поликлиники выстроена по принципу "Вежливой регистратуры" – федерального проекта, в задачу которого входит создание атмосферы доброжелательности в медицинском учреждении. На входе в поликлинику посетителей встречает маршрутный администратор, который осуществляет разделение потоков пациентов в зависимости от цели визита – обращения к врачу, запись на прием к специалисту, прием анализов и так далее.

– Работая над проблемой открытия филиала поликлиники, для жителей микрорайона Светлана мы старались подобрать удобное место, – отметил глава города Анатолий Пахомов, осмотрев новое подразделение на Курортном проспекте. – Кроме того, что в центральном филиале ощутимо снижена нагрузка, участковые терапевты, которые выезжают на вызовы к пациентам на дом, теперь гораздо меньше времени будут тратить на дорогу, поскольку сегодня их рабочее место максимально приближено к пациентам.

Анатолий Пахомов подчеркнул, что власти города взяли на себя обязательства в каждом микрорайоне курорта создать сквер, парк, приблизить социальные объекты. И эта работа ведется активно, о чем свидетельствуют новые зеленые и прогулочные зоны, открывшиеся в Сочи в прошлом году. В планах на 2018 год – детский сад в Центральном районе курорта. И этот вопрос, без сомнения, важен практически для каждой семьи, воспитывающей маленького ребенка.

Новый филиал открыт по адресу: Курортный проспект, 61.

Перечень улиц, закрепленных за филиалом: Нагорная, Кубанская, Дмитриевой, Грибоедова, Лермонтова, Тургенева, Джигитская, Серафимовича, Депутатская, Учительская, Верхняя Лысая гора, Лысая гора, Соколова, Приморская, Театральная, Корчагина, Короткая, Комсомольская, Орджоникидзе, Черноморская, Гагринская, Южная, Мандариновая, Курортный проспект 36 – 75, переулки Морской, Ряжский, Карбышева, проспект Пушкина.

Телефоны регистратуры: 262-51-20, 262-51-24, запись на прием также ведется на портале: www.kuban-online.ru Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]