ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ. В ИСТОРИЮ

В прекрасной творческой форме. Трудиться нужно каждый день, красная дата в календаре – отнюдь не повод праздно сидеть без дела, отложив все на потом, считает известный сочинский историк, музейный работник и краевед Тамара Васильевна Половинкина. Даже 8 Марта. И это правило она неукоснительно соблюдает всю свою жизнь. У Тамары Половинкиной яркая научная судьба. Много десятилетий назад уроженка Сахалинской области, выпускница исторического факультета Харьковского государственного университета им. А.М.Горького, имевшая опыт работы в Харьковском историческом музее, оказалась в Сочи. Почти сорок лет Тамара Васильевна проработала научным сотрудником Музея истории города-курорта Сочи, в течение долгого времени являлась ответственным секретарем Лазаревского районного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В середине 80-х Половинкина стояла у истоков создания в поселке Лазаревское этнографического филиала Музея истории города-курорта Сочи. Вместе со своими коллегами, а также добровольными помощниками-энтузиастами, собственными руками ремонтировала и обустраивала помещения музея, сразу ставшего важной частью научной, общественной и культурной жизни района, по крупицам собирала материалы для постоянно действующей экспозиции под названием "Этническая история, быт и культура населения Сочи" и обширного архивного фонда. Более двенадцати лет – с 1986 по 1998 год – Тамара Васильевна возглавляла филиал, потом трудилась здесь в должности старшего научного сотрудника. В сфере ее основных научных интересов – история, культура, археология и этнография адыгов Причерноморья, формирование местной интеллигенции, современное состояние и проблемы развития коренного народа региона, периоды заселения Черноморского побережья, становление и развитие Шапсугского (ныне – Лазаревский и Туапсинский) района. За это время ею изданы несколько популярных книг, в частности, "Аборигены Кавказского Причерноморья. Культура жизнеобеспечения" и "Сочинское Причерноморье", она является автором десятков интереснейших исторических очерков, научных трудов и газетных публикаций, в составе творческой группы музея принимала участие в работе над книгой "Страницы истории Сочи".

В 1999 году вышла в свет лучшая книга Половинкиной – исторический очерк "Черкесия – боль моя". Талантливая работа, сразу завоевавшая популярность среди рядовых читателей и специалистов (она была переведена на турецкий язык, а также переиздана четыре года назад на русском под названием "Черкесия – боль моя и надежда"), вызвала большой общественный резонанс, стала заметным явлением в кавказской историографии. Год спустя за многолетний труд, весомый личный вклад в изучение этнической самобытности причерноморских шапсугов и широкую пропаганду исторического наследия адыгов (черкесов) Тамаре Васильевне было присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Адыгея". В 2008-ом выдающиеся заслуги сочинского ученого признала и Кабардино-Балкария – соответствующий указ о присвоении звания "Заслуженный работник культуры КБР" подписал тогдашний глава республики Арсен Каноков.

Несколько лет назад Тамара Половинкина ушла на заслуженный отдых, но продолжает заниматься любимым делом, внимательно следит за общественной и культурной жизнью региона, много работает. Отметив недавно большой юбилей в своей биографии и не считаясь с возрастом, она быстро освоила интернет, активно использует социальные сети. Ежедневные посты Тамары Васильевны – заметки об истории и топонимике Причерноморья, происхождении названий населенных пунктов города Сочи, а также воспоминания о создании и становлении Лазаревского этнографического музея – неизменно вызывают повышенный интерес у большого количества людей, интересующихся вехами прошлого Черноморского побережья Кавказа. Несомненную ценность представляют и фотографии из ее личного архива, а также редчайшие снимки из музейных фондов, которые она размещает на своей странице.

Горячее сердце, холодный ум, честность, смелость, ответственность – Тамара Половинкина и сегодня твердо следует своим главным жизненным и научным принципам. У нее много творческих планов. Регулярно бывая в селах и аулах, Тамара Васильевна подолгу общается с местными старожилами, энтузиастами, изучающими историю Причерноморья, мастерами народных ремесел, музыкантами, знатоками фольклора, представителями интеллигенции, собирает уникальный краеведческий материал. Сохранить эту бесценную информацию для науки и будущих поколений она считает своей первостепенной задачей. И весьма успешно справляется с этой важнейшей миссией. Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]