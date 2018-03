Художник своей судьбы

“Что такое интуитивное рисование? Это умение пробиться сквозь железную стену, которая стоит между тем, что ты чувствуешь, и тем, что ты умеешь”.

Винсент ван Гог.

Ирина Голубничая приехала в Сочи в 2004 году сразу после института. Мы встретились с ней случайно. Она организовала бесплатный мастер-класс по интуитивному рисованию, а у меня внезапно освободилось для этого время. Ловлю себя на мысли, что ни разу не видела Ирину вне состояния гармонии и счастья. Накануне 8 Марта мы поговорили с ней о методе и о том, как самому рисовать свою судьбу.

– Я не любила в детстве рисовать в принципе. Когда дочь попросила меня нарисовать ей что-нибудь, я нарисовала дом, забор и дерево, ну и человечка посередине. В принципе, на этом мой уровень рисования заканчивался. В Москве я попала на тренинг "Мастерская успеха". За восьмичасовой тренинг я создала десять картин. Это было ошеломляющее событие в моей жизни. Я влюбилась в линии, цвета, переходы. После этого перестала бояться рисовать. После тренинга, подойдя к любой из картин, ты можешь понять, с чего она начиналась, как писалась послойно. Как из штрихов рождается шедевр. Сейчас это ведущая и значимая часть моей жизни, – рассказала Ирина Голубничая.

В 60-е годы прошлого века американская учительница Бэтти Эдвардс основала удивительно эффективную методику обучения рисованию и назвала ее Drawing on the Right Side of the Brain. Её метод основывался на концепции Роджера Сперри о функциональной специализации полушарий головного мозга.

Мозг человека не просто разделен на два полушария. Он использует два способа переработки информации. Левое полушарие использует вербальный и аналитический режим мышления, анализируя алгоритмы, математические вычисления, речь. Правое полушарие использует образный режим: сравнение размеров, восприятие цвета, перспективы предметов, которые "видит" целиком. Впоследствии в работах Бетти Эдвардс эти режимы получили названия Л-режима и П-режима соответственно.

При работе в технике интуитивного рисования нет классических канонов академической живописи. Человек рисует не столько предмет, основываясь на своем представлении о нем, сколько свои эмоции и впечатления от него. Это своего рода ключик к своим внутренним эмоциям и переживаниям, к своему подсознанию. Когда человек рисует и не задумывается о своем произведении как художественном, выводит на листе бумаги то, что ему хочется и кажется нужным в данный момент, в образах всегда проявляется его внутреннее "Я".

Иногда метод правополушарного рисования ошибочно путают с рисованием преимущественно левой рукой и рисованием только перевёрнутых предметов. В действительности, левши и правши могут использовать наиболее развитую из своих рук, равно как и рисовать картину обычным способом либо вверх ногами.

– Ирина, интуитивное рисование часто рассматривают как часть арт-терапии или даже как самостоятельную терапевтическую методику. Для тебя интуитивное рисование – это искусство или психологический инструмент?

– Это тонкий баланс между искусством и психологией. Одно вытекает из другого, и получается рисунок. Их сложно разделить, потому что в процессе рисования снимаются блоки, снимаются зажимы. Психологическое состояние художника влияет на картину, его картина – на психологическое состояние.

Интуитивное рисование раскрывает и другие творческие способности. Дочь ходит в музыкальную школу, и мы занимаемся по ее музыкальной программе. Я понимаю, что могу это сделать, уходит боязнь нового: просто берешь – и делаешь.

– Это помогает в жизни?

– Конечно. У человека появляется способность иначе реагировать на ситуацию, задавать неожиданные вопросы. Правое полушарие отвечает за возможность человека видеть картину в общем. Абстрагироваться от мелочей и посмотреть общий план. Это полезное умение в отношениях, в решении производственных задач. Даже в кулинарии – ты больше не боишься экспериментировать, чем-то заменить привычные ингредиенты.

– Что тебе дают твои тренинги?

– Ко мне приходят и взрослые, и дети, и целые семьи. Мне очень нравится видеть, как люди раскрываются. Иногда сам человек впервые знакомится с собой настоящим. Главная ценность в жизни человека – это энергия. У тебя может не быть денег, возможностей, но если есть энергия, которая требует выхода, она позволяет сглаживать внешние обстоятельства и получить результат. Поэтому я иду к людям и говорю: "Давайте рисовать!". Анна МАРТЫНОВА.