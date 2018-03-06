Милое сердце

В минувшую пятницу на сцене Зимнего театра состоялось чествование победительниц самого нежного городского конкурса "Мисс Весна-2018", стартовавшего в середине февраля на одном из информационных ресурсов Сочи. Участницами этого конкурса стали женщины из различных сфер деятельности, которые, несмотря на упорный труд и непростую работу, остаются женственными и нежными. В течение двух недель сочинцы в режиме онлайн выбирали достойнейших в пяти представленных номинациях. Было собрано более 34 тысяч голосов, свыше 96 тысяч человек активно следили за ходом голосования. Итоги голосования символично подвели 28 февраля, в последний день зимы. Лучшими в своих номинациях, по мнению горожан, стали: руководитель некоммерческой организации "Служба поддержки особенных детей и их родителей "МЫ ВМЕСТЕ" Наталья Шиллингер ( "Женщина-милосердие"), за нее проголосовали 3794 человека, УЗИ-диагност по женскому здоровью в санатории "Заполярье" Арина Бабайцева (" Хранительница очага") – 317 голосов, тренер по дзюдо в спортивной школе олимпийского резерва № 7 города Сочи Юлия Верхотурова ("Королева спорта") – свой голос за нее отдали 6385 человек, педагог иностранного языка, переводчик, поэтесса, в настоящее время прикованная к инвалидному креслу Маргарита Кульян ("Женщина-преодоление") – 659 голосов, волонтер серебряного возраста, активный член ТОСа микрорайона Светлана Ирина Полищук ("Горячее сердце"), набравшая 3793 голоса.

В канун 8 Марта нашей гостьей стала победительница конкурса "Весна -2018" в номинации

"Женщина-милосердие" Наталья ШИЛЛИНГЕР.

Пять лет Наталья занималась организацией волонтерской работы и помощи детям-сиротам в Сочинском доме ребенка. Восемь лет является организатором и куратором инициативной группы, оказывающей регулярную помощь больнице в селе Илларионовка, инвалидам и одиноким пожилым людям. Несколько лет Наталья совмещала свою деятельность с очень важной частью жизни – она была мамой особенного ребенка. Именно благодаря рождению дочки жизнь Натальи изменилась. На личном опыте она столкнулась с проблемами и трудностями в жизни детей-инвалидов. Осознавая необходимость в специализированных центрах для детей с ограниченными возможностями здоровья, Наталья решила открыть некоммерческую организацию "Служба поддержки особенных детей и их родителей "МЫ ВМЕСТЕ". Уже два года как эта организация существует и работает с особенными семьями, ведется активная психолого-педагогическая и просветительская деятельность в сфере благотворительности и реабилитации детей инвалидов. Сейчас в базе организации уже 150 особых семей, а в коррекционно-развивающий центр ежедневно приходят около 20 детей, которые занимаются с социальными педагогами, логопедами-дефектологами и психологами. Благодаря благотворительной деятельности организации, помощи городской администрации и поддержке спонсоров дети и родители получают психолого-педагогическую поддержку, материальную помощь, посещают тематические праздники, культурные мероприятия и тренинги. С детьми работают волонтеры по канис-терапии и творчеству. Семья Натальи потеряла ребенка. Организация "Служба поддержки особенных детей и их родителей "МЫ ВМЕСТЕ" была открыта ею в память о дочери Злате. Дело, которое родилось благодаря ей, живет…

– Какое ваше главное правило жизни?

– Относись к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе.

– Чего не прощаете людям?

– ...Затрудняюсь ответить.

– Ваше любимое изречение?

– "Посеявший ветер пожнет и бурю".

– Что для вас высшая похвала?

– Когда говорят: слава Богу за тебя!

– Кем вы восхищаетесь?

– Наверное, это ожидаемо, но все же... она остается примером посвященной жизни и жертвенного сердца для меня: Мать Тереза.

– Ваша реакция, когда вас с кем-то сравнивают?

– Людям это свойственно, это нормально. Но мое мнение: каждый человек уникален, никогда один не повторит другого, мы все пришли в этот мир со своей миссией, поэтому сравнивать – неблагодарное дело!

– Вы верите в чудеса? С вами они приключались?

– Конечно, верю. Жизнь была бы невероятно скучной и бессмысленной без веры в чудеса! И, конечно же, кто верит в чудеса, с тем они и приключаются.

– Во что вы верите сегодня?

– В Бога, в Любовь и в Верность.

– Что для вас счастье?

– Счастье – это когда мир в сердце и свобода от страха. Когда есть уверенность, что несмотря ни на какие беды, трудности и проблемы, я справлюсь...ведь я не одна.

– В чем, по-вашему, проблема современного мира?

– Думаю, в отсутствии правильных ценностей. Градус смещен, и мир становится странным: каждый сам за себя, выживает сильнейший. Такие качества, как сострадание, ответственность и верность, стали непопулярными в наше время. Я вижу, как много отцов оставляют своих больных детей, судятся с бывшими женами и, по сути, со своими детьми из-за жилья. Сейчас по статистике в России – 829 разводов на 1000 браков. К сожалению, наша страна стала мировым лидером по разводам. Институт семьи практически рухнул не только в нашей стране, но и во всем мире. Воспитанием детей никто не занимается, они предоставлены сами себе. Думаю, причина большинства глобальных проблем именно в этом.

– Можете иногда соврать? Если да, то в каких случаях?

– Стараюсь этого не делать. Если да, то, наверное, когда опаздываю и говорю, что уже рядом.

– Что вас может вывести из себя?

– Непорядочность, хамство, черствость.

– Как вы отдыхаете?

– Путешествую. А из повседневного: кофе с подругами, кинотеатры с мужем, семейные ужины с настольными играми!

– Есть ли в вашей речи слова-паразиты?

– Вроде бы нет, надо спросить у семьи.

– Вы часто повышаете голос? Причины?

– Не часто, но бывает. Причина – моя эмоциональность! Нет ничего, что оправдывает резкость и повышенные тона, завидую людям, сохраняющим спокойствие в любой ситуации. У меня пока не всегда получается.

– Ваши любимые фильмы?

– Их много! Очень люблю кинематограф, но самые любимые: "Форрест Гамп", "Список Шиндлера", "Пролетая над гнездом кукушки", "Собачье сердце". А любимая книга: "Мастер и Маргарита". Из музыки люблю классику, русский рок.

– Вы можете готовить сами?

– Да, конечно.

– Вы всегда празднуете дни рождения?

– Всегда, и с большим удовольствием! Это замечательная возможность собрать друзей, родных и близких и окунуться в атмосферу тепла и любви.

– Продолжите, пожалуйста: “Хотя бы раз в год я обязательно…”.

– …уезжаю далеко-далеко. Путешествие для меня – это маленькая жизнь. Переживаешь столько новых впечатлений, невероятные эмоции и удивительные приключения. Путешествия учат меня быть свободнее, открывают границы сознания. После каждого отпуска я возвращаюсь обновленной!

– Продолжите, пожалуйста: “Только у меня появляется свободная минутка, я…”.

– …звоню дочке.

– Продолжите, пожалуйста: “Я сама от себя не ожидала, что…”.

– …буду давать вам интервью.

– Продолжите, пожалуйста: “Когда мне будет в два раза больше лет, я…”.

– …буду участвовать в конкурсе "Мисс Весна" в номинации "Горячее сердце" для женщин серебряного возраста! Подготовила

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]