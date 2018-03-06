Прекрасной половине посвящается

По традиции в преддверии 8 Марта в Сочи чествуют самых активных и деятельных представительниц прекрасного пола.

– В нашем городе женщины являются руководителями предприятий, организаций, директорами школ, заведующими детскими садами, успешными бизнес-леди, – отметил председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов, – мы восхищены их профессионализмом. Без женщин экономика города была бы не такой успешной, как сегодня. Ответственность и трудолюбие отличают сочинских женщин, и мы благодарны им за это.

Все героини торжества, состоявшегося в Зимнем театре, – женщины, достигшие определенного успеха в своей профессии, благодаря которым развивается город. Среди награждаемых и те, кто продолжает трудиться, и те, кто ушел на заслуженный отдых, но оставил след в сердцах людей. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]