"МОНОЛИТ": ПОКА ДВАЖДЫ ВТОРЫЕ

Вторые, а не второй потому, что на Всероссийском юношеском футбольном турнире "Отвага, мужество и честь", прошедшем в городе-герое Новороссийске, сочинский футбольный клуб "Монолит" представляли две команды, выступившие и в младшей, и в старшей возрастных группах.

Упорно готовились к этим соревнованиям сочинские ребята, которые занимаются под руководством неоднократного в недалеком прошлом чемпиона и обладателя кубка Сочи по футболу Ивана Кобахидзе и его помощника, начинающего и перспективного тренера Давида Кватания. Подопечные усердно внимали рекомендациям наставников, работали на поле с полной отдачей, и в Новороссийске сразу выдвинулись в число фаворитов.

Младшая команда "Монолит" (ребята 2010 года рождения) начала борьбу за награды в одной из двух групп. Сначала ее соперниками стали сверстники из Геленджика. Завершившийся со счетом 3:3 матч запомнился в первую очередь тем, что сочинцы постоянно атаковали, а их нападающий Михаил Ковалёв, позже признанный лучшим игроком турнира, сумел забить три мяча, использовав точные передачи партнеров. Затем было сломлено отчаянное сопротивление анапчан; поединок завершился победой с результатом 2:1, и зрители наградили сочинцев дружными аплодисментами. Их удостоились, помимо упомянутого голеадора, вратарь Вячеслав Павлов, защитники Роман Панченко, Максим Баталов, полузащитники Александр Хапугин, Максим Бушов, нападающий Андрей Малхасян. И только в финальной встрече, где сочинским ребятам противостояли хозяева соревнований новороссийцы, которых поддерживал полный стадион, гостям, несмотря на все старание, пришлось уступить – 1:4. Что ж, общий результат вполне обнадеживающий, и впереди у мальчишек, будем надеяться, большая и успешная спортивная дорога. Если сохранится любовь к футболу, а старание будет приумножаться.

Так получилось, что старшая команда "Монолит" (игроки 2007 года рождения) встретилась с соперниками из тех же городов. И тоже, по словам специалистов, оставила весьма неплохое впечатление игрой слаженной, наступательной. Причем юные футболисты продемонстрировали и крепкий характер, и силу духа, что проявилось уже в первом матче с ребятами из Геленджика. Те открыли счет и сначала имели преимущество, однако сочинцы смогли переломить ход встречи, смело шли вперед и заставили соперника все чаще ошибаться в защите. Итог – четыре забитых мяча. Два из них послал в ворота Давид Батоян, по разу огорчили голкипера Георгий Кобахидзе и Данил Рейх. В следующем поединке, с новороссийцами, сочинцам пришлось еще труднее: они проигрывали с результатом 0:2. Но опять-таки духом не пали и к финальному свистку выровняли положение. Голы на свой счет записали Борис Полищук и Георгий Кобахидзе.

Во встрече с анапчанами при таком же результате отыграться не удалось, однако претенденты на победу не уступали друг другу. В подтверждение тот факт, что защитник "Монолита" Рафаэль Барсигян признан лучшим игроком матча, его партнер по команде Андрей Клековкин – лучшим игроком турнира. Медалей за второе место удостоились также Егор Сергеев, Георгий Георгобиани, Дмитрий Зайсбергер, Филипп Сидорович, Михаил Казанцев, Рамал Караджаев, Игорь Муровцев. И младшей, и старшей команде "Монолит" вручены памятные кубки.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]