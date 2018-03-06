С ЛЮБОВЬЮ К ПРОФЕССИИ

“Лазаревский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья посещают дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья Лазаревского района с различными заболеваниями: детский церебральный паралич, органические поражения мозга, расстройства аутистического спектра развития, нарушения слуха, зрения и так далее. Сегодня пристальное внимание приковано к реабилитации детей-аутистов. Как известно, в мире количество детей с аутизмом неуклонно растет, с каждым годом все больше детей с РАС посещают и наш центр.

Около двух лет в нашем коллективе работает инструктор по адаптивной физической культуре, молодой специалист Екатерина Нечитайлова. Ею разработана программа занятий по АФК для детей с расстройствами аутистического спектра "Дотянись до солнца". Екатерина считает, что адаптивно-физическая культура для детей с РАС сегодня является не только необходимым средством коррекции двигательных нарушений, стимуляции сенсорного, физического и моторного развития, но и большим помощником в социализации личности.

С приходом Екатерины Нечитайловой даже утренняя зарядка перед завтраком стала веселым, увлекательным, полезным и любимым занятием для всех детей. Ребята знают Катю и как клоуна Фунтика, который проводит развлекательно-спортивные мероприятия. Веселого Фунтика дома с нетерпением ждут многие тяжело больные дети, которые из-за сложных форм заболеваний не могут посещать наш центр. Екатерина – специалист с огромным профессиональным и творческим потенциалом, твердым характером и открытой душой. Она участвует во всех театрализованных и социально значимых мероприятиях центра. Этот человек излучает столько энергии, теплоты и радости, что хватает и коллегам, и детям-инвалидам, и их родителям.

В окно уже стучится весна, которая начинается прекрасным теплым женским праздником 8 марта. Хочется поздравить Екатерину, а вместе с ней женский коллектив Лазаревского реабилитационного центра, а также всех женщин Лазаревского района и города Сочи с Международным женским днем и пожелать здоровья, счастья и прекрасного весеннего настроения!

А. БАСОВА, методист Лазаревского реабилитационного центра для детей и подростков

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