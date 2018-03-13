Курорт по правилам

До лета все малые средства размещения в Сочи должны пройти процедуру категорирования Почти год назад вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 года №447 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов", согласно которому все гостиницы и иные средства размещения подлежат обязательной процедуре категорирования.

В Сочи все средства размещения условно можно разделить на четыре категории. В четвертую входят мини-отели и гостевые дома, предоставляющие услуги по размещению отдыхающих. До 2017 года им не нужно было проходить процедуру категорирования. Со вступлением в силу этого постановления Правительства РФ ситуация изменилась, но владельцы малых средств размещения предпочли проигнорировать это обстоятельство.

– С апреля 2017 года по настоящее время процедуру категорирования в Сочи прошли порядка двухсот мини-отелей и гостевых домов, практически всем присвоена 4 категория звездности, – рассказал начальник управления курортов и рекреационных ресурсов Сергей Доморат. – До начала курортного сезона все средства размещения в нашем городе должны быть категорированы и выполнить требования АТК в части антитеррористической защищенности. Собственник или правообладатель обязан обратиться в АТК с заявлением о намерении пройти процедуру категорирования. Мы определили сотрудника управления, который организует эту работу, проконсультирует поможет составить заявление. Затем комиссия выезжает в гостиницу и составляет акт категорирования.

Все категорированные средства размещения должны быть обязательном порядке оборудованы системой видеонаблюдения с глубиной записи более тридцати суток, тревожной кнопкой для вызова сотрудников вневедомственной охраны в случае ЧП. В здании должна быть схема эвакуации, система охранного освещения и пожарная сигнализация. До начала высокого сезона есть порядка трех месяцев. Этого времени вполне достаточно для устранения всех недоработок. Это особенно актуально в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Приведение объекта размещения в соответствие стандартам защищенности требуют определенных финансовых вложений, но сэкономить на безопасности своих постояльцев у бизнесменов не получится. Согласно действующему законодательству, ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности гостиницы и иных средств размещения возлагается на руководителя юридического лица или физическое лицо, являющихся собственниками гостиницы или использующих ее на ином законном основании. Ответственность, предусмотренная КОАПП за невыполнение этих требований, юридическим лицам грозит штрафными санкциями в сумме до миллиона рублей и приостановкой деятельности до устранения всех нарушений. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]