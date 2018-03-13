Уникальный формат

В Сочи готовится к постановке спектакль для людей с нарушениями зрения В рамках программы социализации людей с ограниченными возможностями здоровья Сочинское концертно-филармоническое объединение на протяжении нескольких лет формирует и внедряет инклюзивные формы взаимодействия со зрителями и слушателями. Ведущее учреждение культуры Сочи не могло упустить шанс сделать Зимний театр еще более доступным. Совместно с кукольным театром "Саквояж" СКФО приняло участие в конкурсе на получение гранта благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" в номинации "Театр с закрытыми глазами". В итоге сочинский проект вошел в число победителей конкурса и получит грант на реализацию своей программы для людей с нарушениями зрения.

Благотворительный фонд Алишера Усманова уделяет большое внимание развитию инклюзивного направления в культуре. В рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения "Особый взгляд" выделяются гранты на создание инклюзивных театральных постановок, развивается система тифлокомментирования и создаются условия безбарьерной театральной среды для слепых и слабовидящих людей в России.

Впервые этот уникальный театральный формат, на 100 процентов доступный незрячему человеку, был использован еще в 2014 году проектом "Спектакли-невидимки". В рамках программы "Особый взгляд", поддерживающей людей с нарушениями зрения, за три года с гастролями этот проект побывал в более чем 20 регионах России.

Учрежденный этим же фондом грант "Театр с закрытыми глазами" положит начало тиражированию этой инклюзивной практики в регионах России и поддержит создание произведений театрального искусства для инвалидов по зрению на местах.

В ноябре 2017 года благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" в рамках "Биржи культурных проектов" VI Санкт-Петербургского Международного культурного форума учредил грант в номинации "Театр с закрытыми глазами". Под это определение попадают спектакли, лишенные визуальной составляющей и основанные на таких видах воздействия на зрителя, как звук, кинестетика, запахи.

– Особенно ценно для победителей и учредителей грантов, что такой отбор происходит при поддержке Министерства культуры и на таких масштабных площадках, как Культурный форум. Это способствует развитию сотрудничества между крупными государственными и частными институциями и поддержке творческих инициатив во благо социокультурной миссии, – считает директор Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Мария Красникова.

За два конкурсных месяца из огромного числа заявок, поступивших от театров и актерских коллективов со всей страны, было отобрано 30 лучших. Экспертная комиссия рассматривала лишь те, которые отвечали требованиям, заявленным конкурсом, и выделялись уникальным форматом театральной постановки.

Наиболее перспективной для реализации и необычной с художественной точки зрения оказалась заявка от Сочинского концертно-филармонического объединения и кукольного театра "Саквояж". Полученные средства представители двух сочинских учреждений вложат в создание спектакля и организацию гастролей по школам-интернатам для детей, имеющих проблемы со зрением.

Создавать уникальный спектакль будут режиссер и художественный руководитель театра кукол "Саквояж" Роман Соколовский и менеджер медиа-проектов СКФО Владимир Плехов. Курировать работу двух сочинских специалистов будет московский эксперт, художественный руководитель проекта "Спектакли-невидимки" Екатерина Негруца. Для постановки выбрана повесть Федора Достоевского "Белые ночи".

– По мнению жюри, созданный кукольниками "спектакль с закрытыми глазами" должен стать новым словом в театре данного формата. Кукольник, как никто другой, обладает умением контактной работы со зрителем и может научить любого человека образному мышлению. История о Мечтателе и его петербургской любви рождается на фоне хрупкого и немного сказочного мира, сотворенного на сцене. Аллегория ночей в спектакле создается благодаря погружению в темноту. Белыми (видимыми) ночи становятся благодаря остальным человеческим чувствам, – раскрыл некоторые секреты работы Владимир Плехов. – Зрители кукольного спектакля смогут полностью окунуться в действие и атмосферу звуков, запахов туманного города. В прямом смысле прикоснуться к великолепной петербургской архитектуре, каменным львиным головам с отбитыми носами и кованым ограждениям мостиков через каналы.

Премьера спектакля состоится в июне 2018 года на сцене Зимнего театра. В рамках гастрольной деятельности спектакль увидят в Туапсе, Адлере, поселке Лазаревское, Краснодаре, Армавире и Ростовской области.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]