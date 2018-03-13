МУНДИАЛЬ: ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

100 дней до ЧМ-2018 по футболу ФИФА в Сочи отметили по-спортивному зажигательно С каждым днем всё меньше времени остаётся до главного спортивного события текущего года – чемпионата мира по футболу FIFA. Три месяца остается до встречи футбольных болельщиков со всех уголков мира в России. Все они приедут в страну, чтобы насладиться игрой лучших футбольных сборных планеты.

На минувшей неделе все 11 городов, принимающих игры чемпионата, народными гуляньями и спортивными состязаниями отметили знаковую дату – 100 дней до открытия ЧМ-2018. В Сочи в честь этой круглой даты на площади у Южного мола, где в июле в режиме нон-стоп будет проходить фестиваль футбольных болельщиков, молодежь курорта устроила флешмоб. Студенты высших и средних специальных учебных заведений Сочи с мячами в руках выстроились в форме числа 100.

– Мы все с нетерпением ждём прихода в наш город главного футбольного турнира планеты и усиленно готовимся к нему. Наша главная гордость – это стадион "Фишт". Там все приготовления давно завершены, и уже хоть сейчас можно играть в футбол. Я уверен, что к чемпионату мира город Сочи будет готов на 100%, и это событие мы проведём на самом высоком уровне. Приглашаю всех летом посетить Сочи и убедиться в этом лично, – приветствовал собравшихся мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Он напомнил, что главная задача всех сочинцев – сделать так, чтобы наш город выглядел идеально и был самым гостеприимным местом для иностранных гостей. Везде, а не только на гостевых маршрутах, должно быть чисто и ухоженно. Абсолютно недопустимы незаконная реклама и самовольно расставленные торговые точки. Борьба с этим явлением находится под личным контролем градоначальника.

До вечера продолжались спортивные мероприятия и концерт на площади Южного мола. В большом сочинском дельфинарии в парке "Ривьера" в самую популярную игру мира сыграли дельфины. Напротив исторического здания морского вокзала курорта начали обратный отсчет до чемпионата мира-2018 футбольные часы. Время пошло, пора действовать!

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]