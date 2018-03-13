Паруса, которые мы выбираем

За два года до московской Олимпиады-1980 в Сочи распахнул двери красивый и уютный парусный центр, что в устье реки Бзугу, и здесь стали готовиться к покорению мировых спортивных вершин наши олимпийские надежды, среди которых были всеми признанные морские волки, такие как Валентин Манкин, Виктор и Александр Потаповы, Борис Будников, Владимир Леонтьев, Андрей Балашов, Валентин Замотайкин.

Теперь, во время проведения первого этапа розыгрыша Кубка России в олимпийских классах яхт и Всероссийских соревнований "Зимняя Ривьера", изумрудно-лазоревую акваторию парусного центра неустанно бороздили те, для кого легенды парусного спорта служат маяками, безошибочно указывающими победный фарватер. И эти нынешние, молодые, уже нащупывают его, пусть пока и на более скромном уровне.

Отрадно, что на этих представительных сочинских регатах лидирующую позицию во многих классах занимали воспитанники местной парусной школы. А тон задал, выражаясь по-футбольному, их играющий тренер, чемпион Европы, мастер спорта международного класса Эдуард Скорняков, выступивший в классе яхт "Лазер-стандарт". Достойную конкуренцию ему практически во всех гонках смог составить многоопытный ветеран из Тольятти, мастер спорта Константин Старунов. И все-таки меньше штрафных очков оказалось у Эдуарда. После заключительного финиша он, говоря о важности нынешних соревнований, подчеркнул, что они служат отбором к чемпионату мира, который состоится в августе этого года в Дании, а там определятся те, кто поедет на Олимпиаду-2020.

Близок к победе был сочинский экипаж швертбота "470" в составе рулевого Андрея Червякова и шкотового Никиты Караваева – кандидатов в мастера спорта. На этом самом легком суденышке с великолепными ходовыми качествами Андрей и Никита сумели показать второй итоговый результат, лишь немного уступив более опытным питерцам Кристиану Чеху и Виктору Тарасову. Но опередили-таки мастеров спорта из Анапы Владимира Ефимьевского и Никиту Климентьева, на счету которых немало наград на больших регатах; на сей раз анапчане третьи.

А затем настал черед взбежать на верхнюю ступень пьедестала почета сочинской представительнице класса "Лазер-радиал" мастеру спорта Наталье Ганженко – продолжательнице известной парусной династии. Умело использовала она нюансы менявшейся каждый день погоды и соответственно строила тактику, проявила недюжинное хладнокровие и примчалась к финишу быстрее весьма серьезных и столь же самолюбивых, перспективных соперниц – Екатерины Гусевой из Воронежа и Марии Кривошеевой из подмосковного Долгопрудного.

Крупные успехи сочинцев, выступающих в классе RS:X, широко известны. Что ни год, то достойная награда, а то и несколько. Вот и теперь у представителей олимпийского курорта и первое, и второе, и третье места. Первое – в состязаниях мужчин, где на парусной доске был безусловным фаворитом мастер спорта Андрей Загайнов. С крутыми волнами он боролся словно играючи, а пронизывающий ветер как надежный партнер с необычайной стремительностью гнал его парус к заветной цели. И она достигнута. Трогательный факт: первыми поздравили Андрея с победой главные конкуренты и вынужденные ему уступить Сергей Караван из Петербурга и Максим Колцун из Севастополя.

И все же в этом классе представителю города-героя Севастополя высшая награда досталась. Вернее, ее, проявив колоссальную силу воли и незаурядное мастерство, добилась Ольга Горбатых. Как ни старались перспективные сочинки Анжела Полударова и Анна Баранова настичь честолюбивую крымчанку, сделать это не удалось; у них соответственно второе и третье места.

Наконец, бронзовую награду завоевал сочинский экипаж в составе пятнадцатилетних Михаила Саховского и Игоря Малявского – в классе яхт "420". Сильнейшими здесь оказались Александр и Даниил Евсеенко из Темрюка Краснодарского края.

Призы по окончании соревнований получили также гонщики из Москвы, Волгограда, Камышина, Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова, Саратова, Воронежа.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]