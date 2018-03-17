"ЛЕТАЮЩИЙ МЯЧ": ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ

Заголовок объясняется тем, что и специалисты, и участники дали высокую оценку организации открытых чемпионатов Сочи по волейболу среди мужских и женских команд, с недельным интервалом прошедших в новом, светлом и просторном, спортивно-оздоровительном комплексе "Витамин", что в Адлерском районе. Организовал соревнования департамент физической культуры и спорта администрации Сочи при поддержке городской федерации волейбола. С ролью непосредственного ведущего чемпионатов успешно справилась директор физкультурно-спортивного центра №3 Наталия Смердова, кстати, мастер спорта по волейболу и одна из участниц нынешних состязаний.

Общее мнение выразил главный судья, мастер спорта СССР Александр Дупленко, отметивший, что уровень волейбола на курорте растет с каждым годом; ветераны подают замечательный пример начинающим, и те уже спорят на площадке со своими педагогами практически на равных.

В мужском турнире пример отчаянного противостояния опыта и юношеского рвения можно было с большим удовольствием наблюдать в поединках "Интера", в котором выступают победители краевых соревнований, и перспективного "Союза", который в игровом плане отнюдь не развалился после первой неудачи в ходе чемпионата. Этим командам довелось встретиться дважды, и оба раза их действия доставляли зрителям истинное удовольствие. Тут были и мощные подачи в прыжке, и надежный блок, и аккуратная, умелая защита, и точные, разящие нападающие удары, чередующиеся с обманными. Достаточно сказать, что первую партию стартового матча "Союз" уступил в абсолютно равной борьбе – 23:25. Затем, собрав волю в кулак, дошел до полуфинала. И в поединке за третье место, с соперниками из Абхазии, хотя и вынужден был, как говорится, сложить оружие, играл эффектно и результативно ( в одной из четырех партий выиграл – 25:20, в другой уступил с весьма достойным счетом – 26:28).

В финале "Интер" встретился с "Ветераном". Поясним, что в "Ветеране" играют в основном ветераны юношеских соревнований, так что маститому "Интеру" им было противостоять тяжело. Однако главное для честолюбивых дублеров – набираться мастерства и опыта, и эту великолепную возможность они – Алексей Зуев, Андрей Гагин, Рой Валиев, Андроник Хуршудян, Дмитрий Шульженко и другие – с лихвой получают. Мастера "Интера" применили все свое умение, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, а болельщики не скупились на аплодисменты в адрес обоих соперников.

Наталия Смердова и президент городской федерации волейбола, мастер спорта СССР Владимир Жук вручили высшие награды "Интеру". Их удостоены Михаил Помазанов, Игорь Воронин, Илья Петров, Сергей Скачко, Султан Магомедов, Михаил Сорокин, Павел Землянухин, Владислав Ильин, Михаил Зарудный, Сергей Назаров, Владислав Волошин, Марк Сауленко.

И в женском чемпионате с лучшей стороны проявили себя юниорки. В первую очередь это относится к команде с характерным названием "Молодёжка", представляющая Сочинский госуниверситет. В первом матче она даже одолела (2:1) будущего чемпиона – "Динамо". Затем с таким же упорным счетом уступила "Спортшколе №8", но духом не пала и снова в трех партиях взяла верх над сильной, хорошо укомплектованной "Мацестой". В итоге – второе место на пьедестале, а Анастасия Евсина признана лучшей нападающей чемпионата.

Самые же почетные регалии и тут заслуженно достались многоопытным ветеранам из прославленного спортобщества "Динамо", за которое, к слову, с успехом выступали и Александр Дупленко, и Владимир Жук. Проиграв "Молодёжке", динамовки не оставили шансов соперницам из "Мацесты" и "Спортшколы №8", в итоге их капитан, мастер спорта и лучшая связующая чемпионата Марина Кислова получила главный командный приз – большой золоченый кубок. Медали вручены также Юлии Олейник, Елене Сероусовой, Наталии Смердовой, Владиславе Варенцовой, Ирине Ярыш, Анжелике Болдаревой, Инне Кляич, Жанне Кортава, Ирине Оводковой.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]