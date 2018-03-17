ЗЕМЛЯ КРАСНА ТАЛАНТАМИ!

В будущем году дом культуры поселка Дагомыс отметит свой 60-летний юбилей. За это время его стены взрастили не одно поколение талантливых сочинцев, на его сцене выступали как именитые творческие коллективы, так и начинающие звездочки. В его истории были и времена триумфа, когда художественная самодеятельность находилась на взлете (пришлись они на 1960-е годы, тогда директором Дагомысского чайсовхоза был Устим Генрихович Штейман, покровительствующий людям творческим, – Е.Е), и периоды безмолвия, когда каждый квадратный метр площади сдавался в аренду под коммерцию.

В ноябре 2011 года мэр Сочи Анатолий Пахомов договорился с властями ЗАО "Дагомысчай" о безвозмездной передаче здания дома культуры в собственность муниципалитета! Сегодня ГДК "Дагомыс" вновь стал центром притяжения людей активных и самобытных. Занятие по душе здесь находят свыше 1000 жителей поселка и ближайших окрестностей. А руководит им вот уже 15 лет Ольга ДУБРОВСКАЯ, композитор и поэт по совместительству. – Ольга Игоревна, когда в 2002 году вы пришли на должность директора дома культуры, вас не испугал масштаб бедствия? Ведь облик здания мало соответствовал изображению на почтовых марках 50-летней давности.

– Действительно, разруха была полная, помещения, поделенные "на клетушки", сдавались руководством Дагомысчая в аренду. Культура здесь не жила, а доживала. На должность руководителя я пришла по приглашению легендарной личности, человека, которого Бог наградил творческой и по-детски открытой душой, – Крикора Сааковича Мазлумяна. Именно он – создатель единственного в России Центра национальных культур – доверил мне возрождение былой славы этого необходимого жителям Дагомыса очага культуры. Я стала искать единомышленников. Нас не пугало отсутствие какого-либо ремонта, отопления, разбитая колесами автомобилей площадь. Перед нами стояла задача создать платформу для талантов Дагомыса и открыть двери жителям в кружки и клубы по интересам. В 2011 году дом культуры стал муниципальным, и это был действительно большой подарок, ведь мы перестали платить аренду. Мощный толчок к модернизации дала Олимпиада. 2014 год – счастливая для нас веха! Благодаря городской администрации дом культуры был отремонтирован и с подобающим гостеприимством встретил гостей Олимпиады на площадке городской активности "LS Дагомыс". Появилась Аллея памяти, состоящая из трёх памятных знаков, с легкой руки мэра Анатолия Пахомова площадь перед зданием перестала быть проезжей частью, став любимым местом отдыха жителей микрорайона. А прошлым летом мы внесли свою лепту в развитие зоны отдыха, посадив 12 эвкалиптов.

– Известно, что успех любого предприятия определяет человеческий фактор. Знаю, что некоторые из ваших коллективов в прошлом году стали "Народными" и "Образцовыми". И это, конечно, во многом заслуга ваших педагогов…

– Наши коллективы – наша гордость! Шесть из них в 2017 году защитили звания "Народный" и "Образцовый"! Старейший – ансамбль народной песни "Кубаночка" – с заслуженным званием "Народный". В его состав входят женщины разных возрастов и профессий, которых объединяет любовь к народной песне. Народная творческая студия "Родники" – лауреат многочисленных международных и краевых конкурсов. В его состав входят музыканты, режиссёры, учителя, представители казачества… Репертуар разнообразен: от народных песен до духовных песнопений. Солистка коллектива – Марина Бердина – лауреат премии Президента РФ и премии губернатора Краснодарского края "Молодые дарования Кубани". Коллектив-спутник – детская вокальная студия "Крылья радуги", – в составе которой наравне со всеми занимаются дети-инвалиды. Особой любовью коллектива пользуется Илья Брюквин, неоднократный лауреат городского конкурса "Хрустальный петушок". Руководит этими коллективами Татьяна ЕКИМОВА. Спортивно-цирковая студия "Романтики" также стоит у истоков работы коллектива городского дома культуры. Первые участники студии уже приводят своих детей к любимому педагогу – Анжелике Шамян. Образцовый коллектив современного танца "Максима", руководитель Яна Яицкая, так же, как и "Романтики", многочисленен. Приятно отметить семейственность – старший сын Марк, студент хореографического отделения Сочинского колледжа искусств, а супруг Владлен – наш звукооператор и безотказный помощник во всех текущих работах. Образцовая балетная студия "Адажио", руководитель Татьяна Рыбакова, начала своё творческое существование в доме культуры перед Олимпиадой. Мастер-классы с юными талантами проводят авторитетные хореографы и балерины. В 2014 году наш дом культуры обогатился детской театральной студией "Счастливое время". Поэзию классиков безупречно и вдумчиво читают четырехлетние дети! Студия родилась из эксперимента – записывались все желающие с проблемами логопедического характера... Теперь эти первые ученики являются лауреатами престижных конкурсов, среди которых "Кинотаврик" и "Великая Россия". Два авторских спектакля со своими юными учениками представила зрителям города педагог студии Эльвира Пономаренко. В 2017 году студия также получила почётное звание "Образцовая". Далеко за пределами нашего города известен и образцовый ансамбль народного танца "Калейдоскоп", руководитель Марина Алексеева: большое количество танцевальных постановок, эксклюзивные костюмы. Молодой, но подающий большие надежды коллектив, своеобразный рэп-проект, – кавер-группа "Радиатор". К 9 Мая ребята готовят военный рэп. Вообще, на празднование Великой Победы у нас много задумок. Интересный номер представит балетная студия "Адажио", а хор ветеранов готовит программу, в которой бабушки споют песни военных лет вместе с внучками.

– А если у человека нет таланта к пению или танцам?

– Вариантов много. Год назад на базе дома культуры открылся кружок рисования "Веселые краски". Талантливый молодой педагог Дарья Чолак вместе со своими учениками к каждому праздничному мероприятию устраивают в фойе тематические выставки. Есть у нас и клубы по интересам, которые посещают люди разного возраста: клуб "Ветеран", клуб воинов-интернационалистов, женский клуб "Добродетель", клуб чернобыльцев, детский кружок "Эрудит", по просьбе жителей организована группа здоровья для ветеранов труда. Особенно хотелось бы отметить клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья (глухонемые) "Луч надежды", руководит которым Екатерина Головина. Этому клубу уже два года, сегодня его посещают 75 человек. Члены клуба блистательно выступают на конкурсах по жестовому пению и даже принимают участие в концертах. В этом году по просьбе жителей мы организовали клуб для молодых бабушек, кружок армянского языка (по просьбе общественной организации "Союз армян России"), развиваем Театр песни Ольги Дубровской. Мы анализируем спрос населения и стараемся его удовлетворить. Но, к сожалению, это не всегда получается. Уже несколько лет я вынашиваю идею шахматного клуба. Но подходящего педагога, увы, нет. У нас в штате 32 специалиста, и все они – профессионалы с большой буквы. Ежегодно, на протяжении десяти лет, по благословению митрополита Кубанского и Екатеринодарского Исидора, под патронажем Лазаревского благочиния, в ГДК "Дагомыс" проходят православные фестивали "Рождественские звоны" и "Пасхальные звоны", режиссёром и ведущим которых является художественный руководитель ГДК Марина Дубровская. Ею были реализованы такие проекты, как "У истоков родного края", "Откроем чуткие сердца"… Ни одно значимое мероприятие не обходится без обаятельного режиссёра массовых мероприятий, популярного сочинского ведущего Сергея Шемякина, украшает работу дома культуры своим творческим даром художник-постановщик Елена Джорджиевска. Она также является модельером и персональным костюмером "Кубаночки" и "Родников". Очень внимательно к своей работе относится и заведующая методическим отделом ГДК “Дагомыс” Ольга Верзунова.

– Ольга Игоревна, в середине декабря прошлого года в доме культуры случилась беда, у здания загорелась крыша… Как вы это пережили?

– С одной стороны, для нас это стало большой трагедией, мы активно готовились к новогодним праздникам: украсили сцену, оформили фотозону для гостей… С другой – это была проверка коллектива на прочность. И я могу сказать, что мы действительно сплоченная команда! Произошло замыкание на чердаке, рухнула крыша, причем все упало на кресла в зрительном зале. На нашу беду откликнулись все: мэрия, депутаты, ну и, конечно, сами воспитанники и их родители. Практически все удалось восстановить, заменили лишь пару кресел. Сантиметр за сантиметром мы все отмыли, спасли линолеум в зале, но главное – все костюмы. Артиста без костюма не существует, а у нас они уникальные и очень красивые. Уже 29 декабря мы провели для жителей поселка детский новогодний утренник. Конечно, работа по восстановлению классов, костюмерных до сих пор продолжается. Во время тушения пожара многие помещения были залиты водой. Но существующие проблемы постепенно решаются, какие-то с помощью администрации города и депутатов Городского собрания Сочи, в каких-то вопросах полагаемся на свои ресурсы. Но с уверенностью могу сказать: никакие бытовые неурядицы не свернут коллектив Городского дома культуры "Дагомыс" с пути творчества и созидания!

Беседовала Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]