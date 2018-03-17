Внимание, мотор!

Курорты Краснодарского края считаются самым популярным местом отдыха жителей России. Привлечь еще больше туристов поможет комедийно-лирический сериал. В краевом министерстве курортов и туризма прошли первые переговоры с московской кинокомпанией. "Достигнуты договоренности с продюсерским центром "Спутник Восток Продакшн" и одним из федеральных телеканалов, – рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди. – Мы планируем провести съемки без привлечения бюджетных средств за счет инвесторов с позиционированием локаций региона уже в этом году".

Сериал должен поведать жителям нашей страны о разнообразном отдыхе на Кубани. При этом постараются задействовать как можно больше городов и районов. Пока планируют снять первый сезон, в котором будет около 12 серий.

К съемкам приглашены известные актеры. Говорят, что сценарий фильма уже практически готов. Многие сочинцы могут стать актерами этого сериала, снимаясь в массовках.

Нам приоткрыли небольшой секрет – акценты будут расставлены не только на отдыхе в фешенебельных отелях и санаториях, но и в частном секторе. Предположительно, как в известном фильме Гайдая "Спортлото-82". Скорее всего, за прокат будет отвечать телеканал "Россия", и показать его планируют в прайм-тайм. Поэтому Сочи и другим городам и поселкам нужно быть готовыми встречать съемочные группы, чтобы максимально красиво предстать на экране.

Такой способ увеличения турпотока является новаторским среди регионов страны. Кубань станет одним из первых субъектов, реализовавших подобный проект.

К слову, презентация "Курортов Краснодарского края" признана лучшей среди регионов России на выставке, которая входит в пятерку крупнейших экспозиций мира. Соответствующую награду организаторы XXV Московской Международной туристической выставки MITT вручили министру курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофору Константиниди. На консолидированном стенде региона был представлен потенциал морских курортов, а также Горячего Ключа, Краснодара и горноклиматических курортов Сочи. Представители муниципальных образований курортных территорий и предприятий сферы гостеприимства удивляли гостей выставки увлекательными розыгрышами, дегустациями продуктов и напитков кубанских производителей.

Татьяна Калинченко. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]