СЮРПРИЗЫ ГРУППОВОГО ЭТАПА

Тринадцать сочинских футбольных команд вступили в борьбу за главный приз традиционного городского турнира памяти выдающегося тренера по футболу, судьи международной категории Петра Гаврилиади. Соревнования организовали департамент физкультуры и спорта администрации города, спортивная школа №10 и Адлерская районная федерация футбола.

Участники были разделены на четыре подгруппы. В минувшее воскресенье групповой этап завершился, и принес он несколько приятных сюрпризов, подтверждающих, что массовость футбола на олимпийском куроте растет, на смену ветеранам приходит задиристая, перспективная молодежь, уже заявляющая о себе в полный голос. И развитию этой тенденции несомненно способствовал предстоящий чемпионат мира по футболу, получивший российскую прописку.

Автор одного из сюрпризов – команда "ЧНК Сочи" (Черноморская нефтяная компания). Еще недавно в городских соревнованиях она держалась весьма скромно, звезд с неба не хватала, испытывая немалые организационные трудности. Но вот, попав в подгруппу с такими опытными турнирными бойцами как "Трактор" и "Адлер-09", не ушла, как прежде, в тень, а, наоборот, раскрылась в полной красе и уверенно взяла верх над оторопевшими соперниками – соответственно 3:1 и 2:0. Что ж, теперь к нефтяникам у их оппонентов отношение, конечно, будет гораздо более серьезным.

Другой приятный сюрприз заключается в том, что в городе с давними и богатыми футбольными традициями, несмотря на периодически возникающие трудности, рождаются новые команды и, надеемся, не окажутся калифами на час. В нынешнем турнире, к примеру, дебютировал "Зенит", на тренерском мостике которого пробует свои способности хорошо известный футболист Георгий Жгенти, и сейчас регулярно и не без успеха выходящий на зеленое поле. Да, команда эта еще окончательно не сформировалась, ансамбль не спелся, но дело это наживное, вопрос времени. В матче с "Юг Спортом" зенитовцы показали, что потенциальные возможности у них немалые. В итоге – 4:1 в их пользу. Однако чемпиону города "Адлеру" дебютанту противостоять сложно, что подтвердил их турнирный поединок, но ведь именно в таких встречах выковывается сплоченность и повышается мастерство.

"Адлер" во всех трех матчах одержал убедительные победы и вышел в четвертьфинал. Без единого потерянного очка в следующий этап турнира, который пройдет в ближайшие выходные, проследовал и многоопытный "Кичмай". Вместе с ними соперничество за памятный приз продолжат "Алания", "Кристалл", "Медик-2", "Жемчужина", "ЧНК Сочи" и "Адлер-09".

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]