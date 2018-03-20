ПЛАСТИЛИНОВАЯ ЖИВОПИСЬ

В минувшую пятницу в Художественном музее открылась традиционная выставка достижений учащихся художественных школ и художественных отделений школ искусств "Весенняя палитра". До 31 марта жители и гости курорта смогут наслаждаться искусством и открывать для себя его новые грани. Экспозиция разместилась в трех просторных залах. Вниманию зрителей было выставлено свыше 500 творческих работ, возраст участников от 4 до 17 лет.

Скульптура и живопись, графика и дизайн, авторские куклы и лоскутная техника, квиллинг и витраж, изделия из валяной шерсти и папье-маше, а также все разнообразие декоративно-прикладного искусства, поражающее простотой и доступностью использованных материалов. Тематика также разнообразна: от классических пейзажей до цыганского табора и такс-футболистов (привет приближающемуся Мундиалю – Е.Е.).

От лица мэрии курорта участников "Весенней палитры" приветствовала заместитель начальника управления культуры Елена Шуйская. Она подчеркнула, что принимать участие в выставке в Художественном музее для начинающего художника – важное событие, потому что график вернисажей утверждается на год вперед и "втиснуться" в него уже большой успех:

– В нашем городе 3 художественные школы, 6 школ искусств. В этих школах обучаются 6700 детей, из них 2500 – художники. Кто лучше вас сможет рассказать о нашем городе? Вы делаете нашу историю, вы рассказываете о людях, здешней природе. Вы вырастаете, а ваши работы остаются в наших сердцах, потому что они самые искренние, самые радостные, самые позитивные – подчеркнула Елена Шуйская. – Я от всей души поздравляю вас с открытием выставки и желаю творческих успехов!

Среди выставленных работ приковывала внимание картина "Благодатная Кубань", выполненная в технике пластилиновой живописи творческим коллективом учащихся первого класса детской школы искусств № 2. На полотне, выложенном из пластилиновых жгутиков, изображены красота и плодородие земель Краснодарского края. На создание полотна у ребят ушли почти полгода и десятки килограммов пластилина. Пейзаж получился ярким и колоритным.

– Работать с пластилином очень интересно, – рассказывает автор проекта, преподаватель по живописи детской школы искусств № 2 Олеся Гундорова. – Он яркий, приятный на ощупь, хорошо смешивается. С его помощью можно придать работе необходимую фактурность и глубину. К тому же этот материал доступный и настраивает на эксперименты. Дети работали с удовольствием, у них горели глаза, рождались идеи, творческий процесс кипел.

В Сочи пластилиновая живопись слабо развита, в то время как этот материал, по словам специалистов, не только яркий, но и лечебный. При рисовании пластилином снижаются проявления суставных болей и артрозов, а также благодаря мелкой работе и давлению на кончики пальцев улучшается работа головного мозга. Живопись пластилином может быть рельефной, может быть выполнена в технике "процарапывания" или граттаж, может равномерно лежать на холсте, будто акварельный след от кисти мастера, а может игриво красоваться жгутиками, завитушками и горошинками, создавая целостную картину в лучших традициях пуантилизма. Единственный минус – специальные условия для хранения и транспортировки произведений, созданных посредством этого материала. Пластилин подвержен воздействиям окружающей среды, поэтому готовые работы необходимо "консервировать", а чтобы работа не осыпалась – полотно основательно грунтуют и подготавливают специальную высокую раму.

На выставке картин, аналогичных "Благодатной Кубани", не было. Учитывая, что полотно можно было не только посмотреть, но и пощупать, вопросов задавали много. Ребята с удовольствием отвечали, делились технологическими секретами. И хотя творческому коллективу не удалось завоевать призовых мест, работать в этом направлении воспитанники ДШИ № 2 продолжат, уж очень благодатный материал – пластилин!

Но без наград детская школа искусств № 2 все же не осталась. Авторские куклы "Цыганский табор" творческого коллектива по руководством Гюзели Гайнулиной заняли 2 место. С чем мы ребят и поздравляем!

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]