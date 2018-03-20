МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ

Сочинское концертно-филармоническое объединение запустило новый проект, благодаря которому сочинские дети получили возможность познакомиться с органом, который часто называют королем инструментов. Многие сочинцы полюбили концерты органной музыки, еженедельно проходящие на курорте, и послушать величественный орган часто приходят целыми семьями. Однако новый образовательный проект дает возможность подрастающему поколению познакомиться с королем инструментов максимально близко – музыкальный интерактивный урок-экскурсия "В гости к органу" проходит на сцене Зала органной и камерной музыки.

Орган – один из самых древних клавишно-духовых музыкальных инструментов, его история насчитывает несколько тысяч лет. В России далеко не каждый крупный город имеет орган в своих залах. Сочинский инструмент радует своих слушателей уже 32 года – именно столько лет он украшает сцену Зала органной и камерной музыки.

– Благодаря этой экскурсии дети могут узнать что-то новое, – рассказывает солист Сочинской филармонии, органист Владимир Королевский. – Орган – очень интересный инструмент, он очень сложно устроен. И если на концертах зрители просто слушают музыкальные произведения, то на экскурсии мы рассказываем и показываем инструмент вблизи. Такой проект очень важен с точки зрения развития и воспитания личности ребенка, он важен и для нас, музыкантов, поскольку даже если в дальнейшем эти дети не будут заниматься музыкой, то как минимум они будут обладать новыми знаниями, будут подготовленными слушателями и зрителями.

Во время экскурсии органист Владимир Королевский не только раскрыл перед ребятами факты, о которых они могли бы прочитать разве что в энциклопедии, но и наглядно продемонстрировал принцип работы инструмента, показал, как включать орган и рассказал, сколько он весит, каково количество труб и из чего они сделаны. Дети узнали, что общего между органом и машиной, зачем музыкантам кирпичи для игры на инструменте и смогли даже увидеть его "секретный" двигатель.

Формат камерной экскурсии позволил организаторам отойти от привычных рамок и, например, предложить юным гостям послушать музыкальные фрагменты, которые вряд ли войдут в программу серьезного классического концерта. Так, помимо произведений Иогана Себастьяна Баха, дети услышали фрагменты из "Бременских музыкантов", "Ну, погоди!", "Антошки" и других известных мультфильмов.

– Сцена сочинского Зала органной и камерной музыки идеально подходит для таких проектов, – подытожил Владимир Королевский. – Зал камерный, небольшой, уютный, и мы можем детей пригласить на сцену, пообщаться в непосредственной близи с инструментом. Когда орган установлен в зале-тысячнике, проводить такие встречи значительно труднее.

К слову, помимо знакомства с инструментом, детям также рассказали об истории создания Зала органной и камерной музыки им. А.Ф.Дебольской и его особенной акустике, о прилегающей территории – Площади музыки, ландшафтном дизайне внутреннего дворика.

Важно и то, что каждая экскурсия адаптируется под возраст детей. И если первым участникам проекта – воспитанникам детского сада – о короле инструментов рассказали в доступной и простой форме, то ребятам постарше предложат информацию более насыщенную техническими фактами. А в будущем не исключено, что на аналогичное знакомство с органом будут приглашаться и взрослые группы. Потому что если в детстве вам не удалось близко познакомиться с органом, то это обязательно надо сделать сейчас!

Елена НОВИКОВА.

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