Россия сделала выбор

В Сочи вчера к полудню были обработаны 100 процентов протоколов. Явка избирателей составила 72%. Наибольшую активность проявили избиратели Лазаревского района Сочи. По итогам президентских выборов большинство сочинцев проголосовало за действующего главу государства Владимира Путина. За его кандидатуру в нашем городе отдали свои голоса 77,96% избирателей или 197528 человек.

На втором месте Павел Грудинин, за кандидатуру которого в Сочи проголосовали 11 процентов избирателей (более 28 тысяч человек), 11332 избирателя поддержали Владимира Жириновского, за Ксению Собчак отдали свои голоса чуть более двух процентов избирателей. Остальные кандидаты набрали в Сочи менее одного процента голосов.

Отличительная особенность этой избирательной кампании – беспрецедентное удобство голосования. Избиратели имели возможность как голосовать по месту жительства, так и подать заявление о включении в списки избирателей по месту фактического пребывания в день выборов. Как рассказала на итоговой пресс-конференции председатель городской избирательной комиссии Валентина Ткачева, в Сочи этой возможностью воспользовались 48 тысяч человек – как местные жители, так и иногородние граждане РФ. Ускорить подсчет голосов и ввод данных в систему ГАС "Выборы" помогли новые технологии изготовления протоколов при помощи машиночитаемого кода.

На избирательных участках присутствовали 832 наблюдателя от партий и политических объединений, а также впервые на президентских выборах за ходом голосования следили общественные наблюдатели, направленные федеральной и региональной Общественными палатами.

Наблюдение за ходом выборов в Сочи осуществляли и международные наблюдатели – члены делегации Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. В ее составе представители Сербии, Болгарии, Албании, Турции и Азербайджана. Международные наблюдатели посетили около десяти избирательных участков и городскую избирательную комиссию.

– В день выборов мы видели небывалую активность избирателей на всех избирательных участках. Все наблюдатели, с которыми мы общались, не заметили каких-либо нарушений, кторые могли бы повлиять на результаты голосования. Это победа всего российского народа, который демократическим путем свободного волеизъявления избрал президента страны, – подчеркнул на итоговом брифинге в понедельник генеральный секретарь ПАЧЭС Асаф Гаджиев. – По предварительным данным, с большим отрывом победил действующий Президент Российской Федерации Владимир Путин. Пользуясь случаем, от лица нашей организации мы поздравляем Владимира Владимировича Путина с избранием на новый президентский срок и желаем успеха в работе на благо народа Российской Федерации. Хроника выборов

Небывалую активность, особенно в первой половине дня, проявили на выборах Президента РФ избиратели в Сочи. С восьми утра свои двери открыли 223 избирательных участка. Проголосовали на президентских выборах на своем избирательном участке 46-60 и мэр Сочи Анатолий Пахомов с супругой. Глава города напомнил, как важно каждому выполнить свой гражданский долг, так как решение отражается на будущем всей страны и родного города.

– Сегодня сочинцы активно участвуют в выборах, каждый поддерживает тот курс, который обеспечит стабильность, безопасность и процветание России, – рассказал мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Также глава Сочи с супругой отдали свои голоса и за благоустройство общественных территорий.

– Мы с каждым днем улучшаем городскую среду. И теперь каждый сочинец будет чувствовать себя причастным к этим великим изменениям в городе. Обсуждение проектов вызывает большой интерес у наших жителей. И это правильно. Сочинцы сегодня определяют те зоны из 16-ти, обозначенных ранее, которые будут благоустроены в первую очередь, – сказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

В результате рейтингового голосования будет отобрано восемь территорий, получивших наибольшее количество голосов. В этом году на их благоустройство будет выделено более 220 миллионов рублей.

На этом же избирательном участке отдали свои голоса на президентских выборах около 200 участников Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию – отборочного этапа чемпионата Европы. Спортсмены со всей страны заранее подали заявление на включение их в списки избирателей по месту фактического пребывания.

– Это важное дело для каждого гражданина страны. Мы выбираем президента, поэтому хотелось принять участие, – сказал заслуженный мастер спорта РФ, шестикратный чемпион мира по спортивному ориентированию из Великого Новгорода Андрей Храмов.

Участница Кубка России по спортивному ориентированию из Московской области Нина Темякова пришла на избирательный участок после финиша очередной дистанции.

– Голосовать вне дома несложно. Наше правительство максимально упростило эту процедуру, чтобы социально ответственные граждане, такие как я, смогли принять участие в голосовании в любом регионе страны, – отметила она в разговоре с корреспондентом "НС".

На избирательном участке №4426, расположенном в здании средней школы аула Большой Кичмай, многолюдно с самого утра. Сельчане по давней традиции идут голосовать семьями, целыми фамильными династиями. Настроение праздничное – выборы, тем более, столь важные и ответственные, – главы государства – здесь событие особого рода: уже в первые полчаса после старта голосования своим избирательным правом воспользовались более полусотни человек.

В числе первых бюллетень получил старейший житель аула Рамазан Айтекович Гвашев. Для него это особенный ритуал: к походу на выборы он готовится тщательно – надевает парадный костюм и непременный атрибут, символизирующий торжественность момента, – адыгскую папаху. С утра, прежде чем отправиться на избирательный участок, во дворе 93-летнего старейшины собирается вся родня – дети, внуки, зятья, невестки.

– Которые по счету нынешние выборы в его жизни – отец, конечно, уже не вспомнит, но этой традиции – голосовать вместе, дружно – не один десяток лет, – рассказывает одна из дочерей Рамазана Айтековича Кабехан Тлиф. – Это не только наше право, но и своего рода долг. Гражданский, человеческий. Каждые выборы важны по-своему, ждем каких-то позитивных изменений и реальных перемен в жизни, спокойного, мирного и обеспеченного будущего для своих детей и внуков.

В течение всего дня в Большом Кичмае будут проходить спортивные соревнования и творческие конкурсы, с концертом перед аульчанами выступит детский хореографический ансамбль "Нарты Шапсугии".

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Повышенная активность избирателей – рекордная за последние годы – наблюдается и в поселке Головинка. У столиков для регистрации не протолкнуться, очередь даже у урны для бюллетеней. Оживленно и на подступах к участку – здесь каждый желающий, помимо выбора Президента страны, может принять участие в определении своего рода рейтинга объектов благоустройства Лазаревского района. Люди голосуют за перемены, а также создание комфортной городской среды, за новый облик парков и скверов, которые будут радовать жителей и гостей Сочи.

Много молодежи. И это еще одна отличительная особенность нынешней выборной кампании, подчеркивают сотрудники избирательной комиссии № 4427. Охотно голосуют новички – совсем юные избиратели, для которых это очень важный день в жизни – их тут встречают особенно радушно – цветами и памятными подарками. Только на данном участке таких порядка десяти.

Впервые своим правом избирателей воспользовались жители Головинки Артем Овсянников и Глеб Григорьев. Обоим по восемнадцать, оба выпускники местной школы. Событие очень волнительное, признаются ребята, и крайне ответственное. Пришли на участок с родителями, но решение, за кого из кандидатов голосовать, принимали самостоятельно, внимательно взвешивали все за и против. Молодежь, активно проявляющая свою гражданскую позицию, уверена, что ее выбор – будущего России – будет верным.

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Избиратели на участок № 44-47, что на Барановском шоссе, стали подходить задолго до его официального открытия. Оно и понятно. Весной у сельских жителей работ невпроворот, да и погода выдалась хорошая. Поэтому к 8 утра перед дверью участка собрались несколько десятков жителей улиц Российской, Барановского и Батумского шоссе.

Первой свой бюллетень на выборах Президента РФ в урну опустила воспитатель детского сада №23 Лариса Михайловна Клявина. Свой ранний визит женщина объяснила тем, что еще вечером она запланировала поездку на дачу и поэтому, чтобы не опоздать, решила выполнить гражданский долг пораньше.

– Я не понимаю людей, которые говорят, что принципиально не ходят на выборы. Странные принципы! Мы живем в гражданском обществе и должны уважать его законы, это все равно, что не уважать своих родителей. Да и к тому же какой пример мы будем подавать подрастающему поколению, если не будем ходить на выборы? Лично я всегда голосовала и буду голосовать в числе первых, – рассказала Лариса Михайловна корреспонденту "Новостей Сочи" после выхода с избирательного участка. Анна МАРТЫНОВА, Анзор НИБО, Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]