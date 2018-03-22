КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ "НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ"

Образование дошкольное, основное и дополнительное: в новом учебном году в Лазаревском районе откроются сразу три современных социальных объекта Каждый из них является знаковым, долгожданным и очень важным. Как по своему назначению, так и географически. Первые два, расположенные на самом севере района, в поселке Совет-Квадже – школа на 400 мест и детский сад, который сможет принять 60 малышей, – давно у всех на слуху. За ходом, темпами и качеством строительства – их лично контролирует мэр Сочи Анатолий Пахомов – внимательно следят не только муниципальные власти, но и местная общественность, – все ждут с нетерпением. Дата икс – день открытия новых образовательных учреждений – в этой части города-курорта подобные социальные объекты не строились с советских времен – уже определен: 1 сентября 2018 года.

Еще один появится в поселке Детляжка. Здесь в скором времени начнет работу центр дополнительного образования детей. Все организационные вопросы решены оперативно, своевременно: выделены помещения, для этих целей приспособлен бывший пансионат "Вардане", произведен капитальный ремонт внутри и снаружи здания, закупаются необходимые мебель и оборудование. Есть даже название, весьма символичное – "Новое поколение".

– Данная проблема – обеспечить детей и подростков, проживающих в этой части района, возможность реализовать свои таланты и получить современное дополнительное образование, а также организовать полезный и интересный досуг школьников – являлась острой и актуальной многие годы, – рассказали в Лазаревском территориальном отделе управления по образованию и науке администрации города Сочи. – Из общей системы вследствие территориальной удаленности от ближайших подобного рода действующих центров, расположенных в Лазаревском и Дагомысе, к сожалению, "выпадали" такие крупные населенные пункты как Большой Кичмай, Головинка, Якорная Щель, Вардане, Лоо. Теперь благодаря поддержке городских властей насущный вопрос, горячо волновавший педагогов и родительскую общественность, благополучно решен: в настоящий момент уже идет процесс лицензирования "Нового поколения".

С первого сентября нынешнего года на базе семи школ будут открыты музыкальные кружки, художественные студии, спортивные и туристические секции. Еще одно интересное направление – для детей, увлекающихся лего-конструированием и робототехникой. Всего планируется объединить полезным делом порядка двух тысяч школьников.

В самом центре "Новое поколение" занятия начнутся после получения необходимых документов, пояснили также в районном отделе образования. В перспективе в период летних школьных каникул на его базе, помимо разнообразных кружков и секций, будут функционировать досуговые лагеря дневного пребывания для талантливых детей и подростков. Теперь каждый желающий ребенок сможет получить по месту жительства как основное, так и дополнительное образование, а это, безусловно, важнейший шаг в формировании и полноценном развитии подрастающего поколения. И, конечно, крепкий фундамент для будущего нашей сочинской молодежи.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]