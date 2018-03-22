С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА СУДЬБУ СТРАНЫ

Минувшую неделю депутат Государственной думы от Сочинского округа Константин Затулин провел в родном городе В понедельник, 12 марта, депутат вместе с мэром Сочи Анатолием Пахомовым принял участие и выступил на встрече с коллективами крупнейших коммунальных предприятий города – МУП "Водоканал" и САХ г. Сочи.

Повышение роли молодежи в политической жизни страны – именно этой теме был посвящен молодёжный фестиваль "Шаг в политику", в работе которого Константин Затулин принял участие в среду, 14 марта. Особую значимость проведению десятого юбилейного фестиваля придал тот факт, что он прошел в канун важнейшего политического события – выборов Президента Российской Федерации.

Очень важно, чтобы молодежь могла разбираться в политической деятельности, в политических программах, в избирательном процессе – именно это делает нас полноценными гражданами страны, – сказал депутат, обращаясь к участникам фестиваля. – У молодежи города Сочи богатый опыт участия в разных конкурсах, фестивалях, клубах веселых и находчивых. Хотя в политике находчивость – не всегда самое главное. Главное – это принципиальность, знание предмета и понимание закона.

В четверг, 15 марта, Константин Затулин пообщался с горожанами в ходе прямого эфира на радио "Макс FM". В течение часа он отвечал на самые разные вопросы сочинцев. Жители Лазаревского интересовались, когда до отдалённых уголков района дойдет газ, радиослушатели из микрорайона Мамайка спрашивали, когда у них начнёт строиться долгожданная школа. Задали депутату и вопрос о защите специалистов, работающих подчас в экстремальных условиях, в частности, персонала скорой помощи. Интерес горожан к этой теме не случаен: с начала 2018 года в Сочи зарегистрированы 3 случая нападения на врачей неотложки.

Мы обсуждали это в Государственной думе, и есть законопроекты, предусматривающие ужесточение наказания за нападение на врачей. Не только скорой помощи, но и на врачей вообще, – прокомментировал ситуацию Константин Затулин.

О возможных вариантах развития отношений России с соседними странами депутат рассказал на встрече со студентами Сочинского государственного университета, прошедшей в пятницу, 16 марта. На лекции, которую Затулин прочитал студентам ведущего сочинского ВУЗа, основными стали вопросы защиты русскоязычного населения за рубежом, облегчение процесса их возвращения в Россию.

В этот же день Константин Затулин вместе с мэром Сочи Анатолием Пахомовым провел оргкомитет по подготовке ко Второму сочинскому форуму евразийской интеграции "Перспективы развития и укрепления Шанхайской организации сотрудничества", который пройдет в Сочи 17-18 апреля этого года.

В субботу, 17 марта, К.Затулин побывал в Республике Абхазия и обсудил с Президентом Раулем Хаджимба ход подготовки к выборам Президента РФ на ее территории. А на следующий день, 18 марта, депутат принял участие в голосовании на своем избирательном участке в ЦДО "СИБ" на улице Конституции в Центральном районе Сочи.

К.Затулин подчеркнул, что ежегодно в единый день голосования обязательно приезжает в родной город, чтобы принять участие в выборах. Что касается нынешних выборов Президента РФ, он отметил, что при всей широте возможностей для голосования за того или иного кандидата перед избирателями стоит совершенно четкая альтернатива: или они выбирают того, кто готов к роли президента и успел это доказать, или рискуют судьбой страны в достаточно тревожное для нее время.

– Сегодня мы видим попытки унизить Россию, наложить на нее всякие ограничения. Нам брошен вызов, а вызов надо принимать стоя. В этой ситуации крайне важно, чтобы не только мы, но и весь остальной мир понял, Россия – сплоченная страна, – сказал Константин Затулин. – Несколько лет назад один немецкий эксперт накануне выборов в США выступил со статьей, в которой высказал мысль, что Президента США должны выбирать все страны, поскольку от выбора американцев зависит ситуация во всем мире. Теперь такая ситуация и с нами: весь мир пристально следит за тем, что произойдет в России на выборах. Исходя из этого, Президента России тоже, наверное, хотел бы выбирать весь мир, но в данном случае – выбор за нами! И я надеюсь, что россияне подойдут к нему с максимальной ответственностью за судьбу страны.

Утром в понедельник, 19 марта, Константин Затулин отбыл в Москву для участия в пленарных заседаниях Государственной думы. Михаил МИШИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]