Вернуть в законное русло

Планерное совещание в мэрии было посвящено текущим городским вопросам На этой неделе на планерном совещании администрация города первым вопросом обсудила прошедшие выборы Президента России. В Сочи они прошли спокойно, без эксцессов. Мэр курорта Анатолий Пахомов напомнил, что до следующих выборов два года, но это время горизбирком должен использовать с толком, оттачивая профессионализм участковых избирательных комиссий и проверяя списки избирателей.

От дел выборных перешли к текущим вопросам благоустройства и жизнеобеспечения. Недавнее резонансное убийство пятилетней девочки в Адлерском районе породило множество вопросов как у правоохранителей, так и у городских властей. Садоводческие товарищества и гаражные кооперативы ждут новые проверки. Собственники, сдающие гаражи и дачи в аренду, обязаны узаконить аренду, встав на налоговый учет и регистрируя бизнес.

– По результатам проверок выявлено 70 тысяч человек, незаконно проживающих в гаражных кооперативах и садоводческих товариществах. Требую запретить заниматься коммерческой деятельностью в гаражах, – подчеркнул мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Подобная ситуация недопустима в курортном городе, где жизни горожан и отдыхающих ничего не должно угрожать. Особую актуальность борьба с гаражными нелегалами приобретает в свете подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018.

Сочинцы, достигшие пенсионного возраста, единственные во всем регионе освобождены от уплаты земельного налога. Задумывалось это как мера социальной поддержки. Но получается, что от уплаты налога равно освобождены как пенсионеры, занятые приусадебным хозяйством, так и пожилые сочинцы, извлекающие коммерческую прибыль из своей собственности. Зачастую на участках под ИЖС размещены целые гостиницы или торговые точки.

Дачные домики и гаражи, сдаваемые пенсионерами внаем для коммерческих целей, будут выведены из льготного налогообложения. С этим вопросом мэрия выйдет на ближайшую сессию Городского собрания Сочи. Комиссии в районах составят акты обследования по каждому такому объекту и направят документы в краевое бюро технической инвентаризации. Разделение жилой и коммерческой недвижимости позволит начислять справедливый налог на землю.

Закрывать глаза на самострои городские власти тоже не намерены. Как рассказал градоначальник, будут снесены десятки объектов с признаками многоквартирности, по которым принято положительное решение суда о сносе. В первую очередь сравняют с землей три незаконно возведенных многоэтажных здания в поселке Мирный и в Имеретинской низменности, а также самострои в других гостевых зонах курорта.

Активизировать демонтаж подлежащей сносу недвижимости позволит новая городская инициатива. К сносу власти готовы привлекать строительные коммерческие организации, обладающие необходимыми людскими и техническими ресурсами. Взамен им будет передан в пользование земельный участок, на котором располагался самострой. Заявки от строительных организаций принимает управление капитального строительства администрации Сочи.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]