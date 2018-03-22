ЗНАЧИТ, НУЖНЫЕ КНИГИ ТЫ В ДЕТСТВЕ ЧИТАЛ!

В Центральной городской детской библиотеке им. Н.Островского активно готовятся к празднованию "Книжкиных именин" – Неделе детской и юношеской книги, которая традиционно проходит в дни весенних каникул. Отмечать День детской книги в нашей стране начали в 1943 году с легкой руки советского писателя Льва Кассиля, прекрасно понимавшего роль детской литературы в формировании духовного и интеллектуального облика будущих поколений. В 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге в календаре значимых дат появился и Международный день детской книги, который мировое сообщество приурочило ко дню рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена – 2 апреля.

Детские библиотеки Сочи "Книжкины именины" отметят циклом мероприятий под общим названием "Открывая книгу – открываешь мир" и девизом "Читайте! Мечтайте! Новые миры для себя открывайте!". С 26 по 31 марта юных читателей ждет масса сюрпризов и интересных викторин. Так, в ЦГДБ им. Н. Островского запланирован веселый квест "По дорогам сказок", библиофреш "Читаем лучше – читаем лучшее", сказочная встреча "В ступе по небу летает" и вернисаж книг-юбиляров "Нынче Книга-именинница".

В фонде ЦГДБ им. Н. Островского свыше 121 000 книг, рассчитанных на читателей от 0 до 17 лет. Юные сочинцы могут найти здесь и классику, и приключения, и фэнтези, и детективы, и познавательную литературу. Много книжек и для малышей, предполагающих совместное чтение с мамами. Специально для них в библиотеке оборудован детский уголок с комфортной зоной для чтения и отдыха. По словам заведующей библиотекой Салтаны Заика, молодые мамочки здесь частые гости:

– Книжная продукция сегодня недешевая, а в библиотеке можно бесплатно посмотреть, полистать, пообщаться с единомышленницами. Бывает, что к нам приходят группами, получается мини-детский сад, – смеется Салтана Олеговна. – Мы таким гостям только рады, ведь любовь к чтению нужно прививать с малых лет, но желательно это делать правильно: качественной литературой и согласно возрасту. Некоторые мамочки желают с пеленок вырастить гения, мы не против, но не все книги понятны малышу. Если в стишке говорится про слоника, а нарисован котенок, ребенок и вовсе будет сбит с толку. Наши специалисты отбирают книги самым тщательным образом.

Библиотекари отмечают, что постепенно читатели возвращаются. Родители, пережившие бум электронных книг, чаще стали знакомить детей с бумажными версиями. Когда человек читает книгу, задействованы оба полушария головного мозга, читая гаджет, мы развиваем только одно. Важны и тактильные ощущения: шероховатость бумаги, шуршание страниц.

– Был случай, когда один из пап попросил Николая Носова, и когда я вынесла ему уже довольно потрепанную книгу, он минут 5 ее нюхал, перелистывал страницы, а потом сказал, что она пахнет его детством, – рассказывает заведующая отделом обслуживания младшего возраста Ирина Погановская. – С тех пор папа часто приходит к нам вместе с сыном, что-то берут домой, что-то читают здесь. А один из читателей так увлекся краеведением и серией "Я познаю мир", что даже приносил свои "раскопки". Дети – очень благодарные читатели, просто они должны "нарваться" на свои книги, на своих авторов и тогда они будут читать запоем. Не бывает ребенка, который не любит читать или слушать сказки, стихи, рассказы о своих сверстниках или животных, бывают родители, которые вовремя не открыли ребенку дверь в мир книг.

Ирина Погановская в профессии уже более 25 лет, хотя образование у нее техническое. Но пришла в библиотеку и… влюбилась в книги, в атмосферу, в детей.

– Со стороны может показаться, что работа библиотекаря скучна и однообразна, – продолжает Ирина Николаевна, – на самом деле мы проводим массу мероприятий: готовим выставки, театрализованные представления, тематические уроки, мы участвуем во всех городских мероприятиях. Став библиотекарем, я открыла удивительный и интересный мир, который хочется показать другим.

Если говорить о развитии детской литературы, то до середины XVII века детям рассказывали сказки устно. В XVIII веке появляются "Робинзон Крузо" Д.Дефо и "Путешествия Гулливера" Дж.Свифта. И только в XIX веке дети смогли читать специально для них написанные произведения: сказки братьев Гримм и Г.Х.Андерсена, которые внесли свой вклад в создание детской книги. В России созданию детской литературы также уделялось немалое внимание. В XVIII – в XIX веках детские произведения писали С.Аксаков, А.Шишков, А.Погорельский и другие авторы. Тогда же начали появляться и первые детские журналы. И, конечно же, советские детские писатели и поэты – А.Гайдар, Н.Носов, А.Барто, К.Чуковский, В.Бианки, Б.Заходер, Э.Успенский и многие другие. Современная детвора, по словам библиотекарей, читает фантастику и приключения, из авторов очень популярна Холли Вебб, предлагающая серию повестей о кошках и собаках. Нарасхват сказы П.Бажова.

– Большим спросом пользуются "Приключения Электроника" Е.Велтистова. С недавних пор это произведение вошло в школьную программу, поэтому его спрашивают постоянно, – рассказывает Ирина Погановская. – По-прежнему популярны книги о животных, палеонтология, космос, девочки постарше читают про любовь, мальчики выбирают детективы. Большой наплыв посетителей бывает летом. Ребята из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга в основном приезжают со списком по школьной программе, наши дети много материалов берут по кубановедению и истории Сочи.

Порой, ребенку трудно объяснить, что читать книги – это полезно, но библиотекари проявляют фантазию: собирают вокруг одного произведения грандиозное мероприятие с театрализованным представлением, презентацией, иллюстративным материалом. Получается и зрелищно, и эффективно. Так, в ЦГДБ им. Н. Островского уже приготовились к празднованию именин сразу нескольких книг-юбиляров. В 2018 году исполнится 160 лет с момента написания "Аленького цветочка" Аксакова, 180 лет сказке "Стойкий оловянный солдатик" Андерсена, 150 лет произведению "Дети капитана Гранта" Верна, 110 лет "Синей птице" Метерлинка, 90 лет произведению Маяковского "Кем быть?". Со всеми книгами-именинницами можно будет познакомиться на тематической выставке в рамках Недели детской и юношеской книги.

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]