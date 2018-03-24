В футболе только девушки

Если самый что ни на есть большой мужской футбол придет в Сочи в июне, то женский футбол международного уровня предстал на курорте уже сейчас. Это был традиционный турнир молодежных сборных команд под хорошо известным многим поклонникам кожаного мяча названием "Кубанская весна". Решением бюро исполкома Российского футбольного союза недавно турниру присвоено имя Валентина Гришина – замечательного тренера, под руководством которого сборная России выиграла звание чемпиона Европы.

В течение недели в Центре подготовки национальных сборных команд России по футболу "Спутник-Спорт" за награды спорили команды Ирана, Румынии, КНДР и России, состоящие из игроков 1999 года рождения и младше. Назвать фаворитов было нетрудно: кореянки – действующие чемпионки мира, россиянки – победительницы прошлогоднего турнира. Закономерно, что эти сборные, набрав равное число очков, и встретились в решающем поединке за первое место, венчавшем соревнования.

Перед нашими соотечественницами задача стояла более сложная. У команды КНДР разность забитых и пропущенных мячей была лучше, поэтому ее устраивала и ничья; россиянок на первое место выводила только победа.

Кореянки уверенно начали встречу и вскоре завладели преимуществом, а на 16-й минуте открыли счет: с линии штрафной площади точно в угол пробила Ил Ген Пак. Вдохновленные довольно быстрым успехом, наши соперницы большими силами ринулись в атаку, создали несколько опасных моментов, однако защита не позволила их реализовать. Когда же шла добавленная к первому тайму минута, эффектный удар головой удался Диане Кузьминой, и результат сравнялся.

После перерыва на поле уже почти безраздельно властвовали хозяйки турнира. Кореянки были вынуждены отходить к своим воротам все более значительными силами, однако это их не спасло. На 67-й минуте Полина Органова удачно выполнила штрафной удар, и счет стал 2:1. А вскоре Полина сделала отменную передачу со штрафного на Веронику Куропаткину, и та головой переправила мяч в сетку, закрепив успех нашей команды.

В конце поединка гостьи попытались выровнять положение, но им удалось лишь воспользоваться нашей ошибкой в штрафной площади; пенальти на добавленной минуте точно пробила Хян Сон Вон. 3:2. Финальный свисток возвестил о четвертой победе сборной России в этом турнире.

После матча старший тренер нашей команды Роман Езопов сказал:

– Мы угадали с тактикой соперника, которую он применял и в некоторых предыдущих встречах. Конечно, не все получилось, но с таким сильным оппонентом все же сыграли достаточно организованно и надежно. На высоте было качество исполнения нами стандартных положений. В очередной раз хочу отметить характер девушек, которые, проигрывая, боролись в каждом эпизоде, старались выполнять установки тренерского штаба. И добились желаемого.

Теперь в первой декаде апреля сборная России проведет в Шотландии матчи за выход в финальную часть чемпионата Европы нынешнего года, которая состоится в Швейцарии. Соперниками россиянок будут команды Италии, Чехии и Шотландии.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]