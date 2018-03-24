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ПРАВИЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР

ПРАВИЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР
Суббота, 24 Март, 2018 - 07:23

В Сочи открыт клуб спортивного ориентирования

Реализация проекта по созданию новой спортивной структуры в Сочи стала возможна благодаря совместным усилиям руководства спортшколы олимпийского резерва №1 и сочинской гимназии № 15.
– После проведения в прошлом году на базе нашей гимназии Всемирного дня ориентирования, в котором участвовали более 1500 гимназистов и их родителей, мы увидели живой интерес к этому виду спорта. Сейчас, объединив усилия с детско-юношеской школой олимпийского резерва №1, мы смогли создать необходимую базу для работы полноценных секций ориентирования, – сказала директор гимназии №15 Лариса Пшеницына.
Почетными гостями во время открытия клуба стали члены сборной команды России по спортивному ориентированию, находящиеся в Сочи на учебно-тренировочных сборах.
– Рад, что меня пригласили на такое замечательное событие, – сказал заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион мира по спортивному ориентированию Андрей Храмов. – У сочинских ребятишек появилась отличная возможность попробовать свои силы в чрезвычайно полезном для здоровья виде спорта.
Занятия в клубе будут проводиться три раза в неделю. Обучение – бесплатное. В ближайших планах – теоретические и практические занятия, участие в соревнованиях и походах, а также проведение очередного Всемирного дня ориентирования, который состоится 24 мая нынешнего года.
Наталья СМЫШЛЯЕВА.

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