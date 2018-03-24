ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ ПРИШЛО СЕГОДНЯ

Электронный документооборот давно не новинка. Крупные корпорации, компании средней руки, да и продвинутые мелкие предприниматели испытали на себе его возможности: экономия трудозатрат и практически мгновенная доставка документа получателю.

Все более активно возможности электронного документооборота используют государственные структуры. Так, в прошлом году был запущен пилотный проект по выдаче электронных листков нетрудоспособности. В нашем регионе испытания проходили на базе медучреждений Краснодара. 4 июля 2017 года в Краевой клинической больнице №2 был успешно выдан первый электронный листок нетрудоспособности и оплачен страхователем, то есть прошел полный цикл. В Сочи первый больничный лист в электронном виде был выдан в сентябре 2017 года в краснополянской больнице №8. Результаты эксперимента были оценены по достоинству, и в 2018 году эта практика внедрена во всех лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) края. Сочи не стал исключением.

Что подразумевает электронный больничный? Процедура его оформления и оплаты достаточно проста, фактически меняется только подход: от бумажного носителя переходят к электронному. Взаимодействие структур – ЛПУ, Фонд социального страхования, работодатель – и пациента остается прежним.

Гражданин, проходящий лечение амбулаторно (в поликлинике) или в стационаре (в больнице), сообщает врачу о необходимости оформления больничного листа в электронном виде. Но оформить электронную форму документа врач сможет только при выполнении трех обязательных условий. Если работодатель его пациента зарегистрирован на официальном ведомственном сайте Фонда социального страхования (ФСС) и открыл там личный кабинет, если медицинское учреждение подключилось к специальной информационной системе по выдаче электронных листков нетрудоспособности и если пациент оформил и подписал согласие о выдаче цифрового документа.

Получив номер электронного листка нетрудоспособности, сотрудник сообщает его работодателю. По нему и номеру СНИЛС кадровики или бухгалтеры в электронном виде запрашивают данные о больничном в ФСС. Но работодатель получает доступ к цифровому больничному листу сотрудника только после того, как документ будет закрыт медицинской организацией. Просмотреть действующий ЭЛН он не сможет.

Получив электронный документ, представитель работодателя вносит в него недостающую информацию, исправляет, если что-то заполнено неверно (сообщение об этом он видит внутри системы). В графы, которые заполняются работодателем, вносится наименование компании, где трудится застрахованное лицо; совместителем или основным работником является сотрудник; номер его ИНН; фамилии с инициалами руководителя фирмы и главбуха; средний заработок застрахованного сотрудника и его стаж; период нетрудоспособности; дата, когда он приступил к работе, и иные сведения.

На основе введенных данных пособие, положенное сотруднику в связи с нетрудоспособностью, рассчитывается программой автоматически.

Начальник управления здравоохранения администрации Сочи Марина Вартазарян отмечает: больницы и поликлиники города давно готовы к оформлению цифровых документов:

– Все лечебно-профилактические учреждения Сочи оснащены необходимым программным обеспечением, готовы выдавать электронные больничные и успешно это делают, – подчеркивает Марина Августовна. – Врачи, в свою очередь, владеют навыками оформления этого рода электронных документов.

И если с медорганизациями города все ясно, то работодатели курорта пока не спешат переходить к электронному документообороту. По данным, представленным филиалом №16 Фонда социального страхования, работающем на территории Сочи, ежеквартально в нашем городе оформляется и выдается порядка 21 тысячи листков нетрудоспособности. С момента введения электронных больничных выдано около 300 цифровых документов.

– Пока работодатели осторожничают, не используют возможности электронного документооборота, предпочитая принимать у своих работников традиционный, привычный бумажный эквивалент документа, – рассказывает директор филиала №16 ФСС Инна Мысина. – Например, сейчас в Сочи ежедневно выдается в среднем 33 электронных больничных, что составляет всего 10 процентов от общего числа листков нетрудоспособности.

Между тем, специалисты ФСС всегда готовы оказать поддержку работодателям, детально объяснить алгоритм действий при оформлении цифрового документа.

– У нас был случай, – продолжает Инна Игоревна, – когда организация, вошедшая в систему оформления электронных листков нетрудоспособности, продолжала принимать к оформлению бумажные больничные. В результате наш специалист в телефонном режиме помог оформить первый цифровой больничный, ответил на все вопросы работодателя, и сегодня эта организация у нас в лидерах: в ней оформляется наибольшее количество документов в новом формате.

Многие работодатели опасаются внедрять новую для них систему, так как бухгалтерия работает на определенных платформах. Фонд социального страхования уверяет: абсолютно все бухгалтерские программы адаптированы, либо по запросу компании, представляющей программное обеспечение, необходимая вкладка будет бесплатно активирована.

Для того чтобы стать участником информационного взаимодействия, работодателю необходимо обратиться в Филиал №16 Фонда социального страхования по адресу: г.Сочи, ул.Кубанская, д. 15, 4 этаж, кабинет №405 и заключить соглашение об информационном обмене с Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. По последним данным соцстраха, в Сочи заключено порядка 1300 таких соглашений, охватывающих около 60 тысяч застрахованных граждан.

Еще одна из причин, почему работодатели не спешат внедрять данную систему, – неполное понимание преимуществ информатизации. А их немало, и они существенны. Например, упрощается взаимодействие между структурами: информация о пациентах формируется в электронном виде, организациям не надо пересылать друг другу данные на бумажных носителях. Электронный больничный проще заполнять: не надо следить за размером букв, цветом чернил, расположением печати. Пациентам не придется бегать по кабинетам с просьбой исправить неточности – они исправляются в электронном виде, и для этого не требуется участие пациента.

Нельзя не сказать о безусловной экономии бюджетных средств. Казалось бы, ну сколько стоит изготовить бланк листа нетрудоспособности? Недорого? А если учесть, что бумажные бланки имеют степени защиты? Только в Краснодарском крае ежегодно выдается порядка 1 миллиона листков нетрудоспособности. В масштабах страны сумма, затрачиваемая на печать бланков, будет очень и очень существенной.

Кстати, сами пациенты также получат доступ к информации о выданных больничных листах. В личном кабинете на сайте Фонда социального страхования РФ они смогут отслеживать данные о начисленных им пособиях. Работодатель же, зайдя в свой личный кабинет, сможет отслеживать открытые и закрытые листки нетрудоспособности на своих работников. Таким образом, отпадет необходимость подтверждения сотрудником своего отсутствия на работе по причине болезни.

Более того, электронный больничный лист невозможно испортить или потерять. Исключается возможность его подделки, и работодателю не придется обращаться в Фонд социального страхования для подтверждения подлинности документа.

Согласно действующему законодательству, электронный больничный и традиционный, оформленный на бумажном носителе, имеют равную юридическую силу. А организации, в которых работает менее 25 человек, могут вообще не внедрять эту систему. Между тем, специалисты ФСС рекомендуют начать использовать возможности цифрового оформления документов как можно раньше и убедиться в их удобстве и простоте. Тем более что рано или поздно произойдет окончательный переход от традиционной формы оформления листков нетрудоспособности к электронной.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]