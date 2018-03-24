ФУТБОЛЬНЫЙ ГУРМЭ

В Москве представили угощение к Чемпионату мира FIFA 2018 – пельмени "Нефть" и сочинскую барабульку В Сочи мы умеем устраивать праздники. Такие, чтобы нельзя было сдержать восхищенные возгласы. Умеем принимать и удивлять гостей. А грядущий чемпионат мира – это еще один повод сделать визит в наш город незабываемым. К нему готовятся не только болельщики

и отельеры, но и рестораторы.

Вчетверг в Москве в рамках открывшейся в этот день выставки Metro Expo 2018 была проведена презентация одиннадцати гастрономических праздников – фестивалей, которые пройдут в дни матчей в городах-организаторах. Приехавшим на футбольный форум будет предложено попробовать местную кухню в рамках проекта "Гастрономическая карта России", который реализуется Ростуризмом совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. Фестивали призваны разрушить стереотип, что Россия – страна борща и икры, и показать разнообразие яств.

Санкт-Петербург представил на выставке российский шоколад и наборы пирожных, Москва – калач с начинками, Калининград – балтийскую корюшку и кильку, Саранск – пачат (мордовские блины), Нижний Новгород – окского сома, Самара – раков, Екатеринбург – пельмени "Нефть" (тесто с дальневосточной каракатицей и начинкой из дальневосточного лосося, Волгоград – уху "Царскую", Сочи – барабулю, Казань – бэлеш, Ростов-на-Дону – курник "Футбольный мяч".

Ланч-боксы черноморской кухни для гостей и болельщиков разработали рестораторы и шеф-повара Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи совместно с командой федерального проекта. Сеты черноморской рыбы и морепродуктов – жареная барабуля, хамса, сарган, мидии и другие – представлены в удобной для употребления упаковке. Благодаря разработанным ланч-боксам туристы смогут попробовать блюда региональной кухни и вне стен ресторанов.

– Уверен, что фестивали "Гастрономическая карта России" будут способствовать продвижению России не только как гостеприимной страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, но и как интересного направления путешествий для всех любителей вкусной еды. В региональных блюдах и продуктах воплощена культура и гастрономические традиции народов Российской Федерации, поэтому знакомство с ними позволяет гостям из-за рубежа лучше узнать и понять Россию и получить массу новых приятных впечатлений, – подчеркнул руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Сочи давно известен как город для гурманов. У нас можно попробовать любую кухню в пределах одного города. Но лучшие блюда курорта, бесспорно, наши морепродукты, которые мало где еще можно отведать. Не сомневаемся, что, попробовав местных блюд, гости останутся сытыми и довольными. К слову, мы нашли точки соприкосновения в представленных ланч-боксах с рецептами знаменитой сталинской книги "О вкусной и здоровой пище". Как известно, лучший расклад продуктов приведен именно в этой книге. Не зря же она переведена на многие языки мира. В Сочи же мы будем говорить на одном языке. Языке вкуса.

Татьяна КАЛИНЧЕНКО Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]