МОБИЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

В шаговой доступности жители отдаленных сел Лазаревского района имеют возможность получать современную врачебную помощь и консультации опытных специалистов вне поликлиники.

Этот десант в белых халатах – около десятка специалистов узкого профиля – можно увидеть везде: от Магри до Дагомыса. Все строго по графику, режим еженедельный: Солохаул, Сергей-Поле, Якорная Щель, Разбитый Котел, Атарбеково, Уч-Дере, Горное Лоо. Регулярно бывает в отдаленных селах и передвижной флюорограф. Благодаря новому проекту, активно действующему во всех районах Сочи, сельская медицина все больше приближается к городской. Теперь, помимо фельдшерско-акушерских пунктов, работающих на местах, где люди получают самую первую, оперативную врачебную помощь, у сельчан появилась возможность воспользоваться широким спектром бесплатных медицинских услуг. Перечень востребованный, спрос растет, а главное – очень удобно: никуда не нужно ехать.

– Только за полтора года – с августа 2016-го по март 2018-го – мы произвели 82 выездных приема, – рассказала главный врач городской поликлиники № 4 поселка Дагомыс Ульяна Катриченко. – Осмотрено более трех тысяч сельских жителей. Вместе со специалистами центра медицинской профилактики осуществляется не только медицинский осмотр всех желающих, в случае необходимости назначается или корректируется лечение, даются рекомендации о здоровом образе жизни. Можно также сделать флюорографию, ЭКГ, измерить артериальное давление, исследовать кровь на холестерин и глюкозу, получить или обменять страховой полис.

Особое внимание специалисты уделяют профилактике заболеваний, в первую очередь, среди детей и подростков, молодых мам, людей старшего возраста. Объем работы огромный: только мобильная бригада дагомысской поликлиники – офтальмолог Виктория Кузнецова, педиатр Владимир Богданов, врач Елена Газибекова, эндокринолог Наталья Солуянова, хирург Алексей Ананько, гинеколог Эмма Кочконян, рентген-лаборант Дмитрий Старков, медсестры Гаянэ Архипова и Анжела Горбань – курирует 26 сел – от Якорной Щели до Мамайки, а это без малого 17 тысяч человек.

– Еще одна очень важная и ответственная часть нашей повседневной работы – плановые выездные осмотры ветеранов Великой Отечественной войны, узников фашистских лагерей, блокадников Ленинграда и тружеников тыла, – подчеркивает Ульяна Катриченко.

Активно работают и врачи Лазаревской городской поликлиники №1. Здесь подшефная территория тоже весьма обширная – десятки сельских населенных пунктов, удаленных от районного центра.

– В нынешнем году наши специалисты уже побывали в Тхагапше, Большом Кичмае, Вишневке, Калеже и поселке Сибирском, – рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Алевтина Малеева. – Осмотрены 176 человек. На очереди – Малый Кичмай, Наджиго, Алексеевка. Выездные бригады формируем в соответствии с пожеланиями местных жителей. Очень востребован переносной узи-аппарат. Внимательно анализируем каждый выезд, изучаем мнения и пожелания людей – это очень важный опыт для дальнейшей деятельности.

– Это действительно очень удобно, особенно для маломобильных групп населения, – подчеркивает глава администрации Кировского сельского округа Заур Сизо. – Люди охотно используют возможность проверить состояние своего здоровья или получить консультацию у специалистов.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]