Мы – команда ЖКХ

В Сочи чествовали работников коммунальной сферы День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства празднуется ежегодно в третье воскресенье марта. Торжественный прием в минувшую пятницу состоялся в зале органной и камерной музыки. Здесь собрались сотни специалистов, чья профессиональная работа – залог бесперебойного функционирования городской системы жизнеобеспечения. На первый взгляд она незаметна, но очень важна.

Как отметили на встрече, система жизнеобеспечения Сочи работает без сбоев. В городе постоянно поддерживаются чистота и порядок.

– Коллективы системы ЖКХ работают с максимальной отдачей, совершенствуются, меняют оборудование и делают все для того, чтобы жители и гости нашего города 24 часа в сутки чувствовали себя очень комфортно, – сказал первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит.

Динамика развития отрасли очевидна. В этом году в Сочи появится региональный оператор в системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Это означает, что вместо 18 мелких компаний, которые сейчас занимаются сбором ТКО, на курорте будет работать одна крупная компания, деятельность которой будет гораздо легче контролировать. Продолжается и изменение дислокации мусорных контейнеров.

На территории Большого Сочи работают десятки управляющих компаний, из них 42 находятся в непосредственном ведении департамента городского хозяйства. Есть также управляющие компании ТСЖ, деятельность которых также регулируется департаментом.

– Когда есть все ресурсы, оказываются все услуги, население не замечает работу наших коллег. Поэтому, чтобы горожане жили комфортно, необходима ежедневная слаженная работа всей команды ЖКХ, – подчеркнул директор департамента городского хозяйства Алексей Толмачев.

Всего на курорте насчитывается более 150 предприятий в сфере ЖКХ. В них занято более семи тысяч специалистов. Лучшие из них были отмечены почетными знаками, грамотами и благодарственными письмами.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]