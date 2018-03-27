ХЛЕБ С БОГАТЫРСКИМ ДУХОМ

Хлеб "Муромский" Сочинского хлебокомбината признан "Лучшим хлебом России – 2018". Дегустационный смотр прошел в Москве в рамках Международной выставки Modern Bakery Moscow-2018. В нём приняли участие 28 предприятий из 17 регионов страны, которые привезли на конкурс 123 образца хлеба и хлебобулочных изделий.

Краснодарский край представлял Сочинский хлебокомбинат. По итогам дегустации сочинский хлеб "Муромский" был признан абсолютным победителем и завоевал высшую награду – "Большой Кубок".

"Муромский" появился в линейке Сочинского хлебокомбината весной 2015 года, правда, выпекали его раньше под названием "Богатырский", не так давно хлеб переименовали. В итоге на полках сочинских магазинов появился хлеб "Муромский". И сразу нашел своего покупателя. Технологи уверены, секрет его популярности в особом – богатырском – духе: когда из печей достают "Муромский", аромат идет на весь хлебокомбинат.

"Муромский" – это пшенично-ржаной хлеб, изготовленный из пшеничной муки первого сорта, ржаной обдирной муки, ржаного солода, с добавлением семян подсолнечника, льна и кунжута. Сочетание компонентов очень удачное. К тому же, этот хлеб выпекается по особой длительной технологии на каменном поду, что также улучшает его вкусовые качества.

– В "Муромском" много духа, – рассказывает начальник производственной лаборатории Сочинского хлебокомбината, технолог с 35-летним стажем Галина Рыжкова. – Это хлеб большой, а чем больше хлеб, тем он ароматнее, мягче и вкуснее. Сдоба пахнет сдобой, хлеб пахнет хлебом. Когда вы разрезаете "Муромский", он будто пышет жаром, так же пахнет пшеничное поле в летний знойный день.

В линейке Сочинского хлебокомбината более 150 наименований продукции, и только несколько ее видов выпекается на каменном поду. Такой способ выпечки, уверяют специалисты, сравним с эффектом русской печки. Изделие пропекается равномерно со всех сторон, у хлеба появляются аппетитная хрустящая корочка и воздушный мякиш. Благодаря мощному жару камня тесто не успевает расплыться, как это нередко случается на противне, а сразу начинает расти вверх, и хлеб получается похожим на колобок, а не на лепешку. Высаживают тесто на каменный под тоже особым образом: пекари в прямом смысле слова выбивают будущие булки из форм, изготовленных из лозы, в итоге на поверхности хлеба появляется уникальный фирменный рисунок, припудренный мукой. Залюбуешься поневоле!

Пекарь Валентина Терещенко уверена, чтобы испечь по-домашнему вкусный хлеб, важны не только качественные ингредиенты и соблюдение всех технологических норм, но и нужно вложить в процесс душу, обогатить хлеб теплом своих рук. За 11 лет работы у печи Валентина Терещенко вложила душу в сотни тонн хлебобулочных изделий и до сих пор влюблена в свою профессию.

– Ремесло хлебопека затягивает, – улыбается Валентина, – я думала, что поработаю пару-тройку лет, но не тут-то было.

Кстати, Валентина тоже поклонница хлеба "Муромский", она признается, что этот хлеб не только вкусный, но и выгодный. Порой булки хватает семье на несколько дней. И до последнего кусочка он остается мягким и свежим.

Если же говорить об ассортименте выпускаемой Сочинским хлебокомбинатом продукции, то он велик. Среди последних новинок технологи выделяют багет "Морковный", хлеб "Хмелевой", булочку "Луковая", багет "Бородинский". Специалисты отмечают, что каждый продукт находит своего покупателя, как в моде: кто-то верен классике и традиционным кирпичикам, а кто-то не прочь побаловать себя фруктами и злаками. Например, у спортсменов большой популярностью пользуется калорийный зерновой хлеб "Актипан", не имеющий традиционного хлебного мякиша. То же самое и с формой: одни любят хлеб круглый, другие квадратный, третьи – овальный. У каждого человека свои представления о вкусном и полезном хлебе, и Сочинскому хлебокомбинату по силам удовлетворить потребности даже самого взыскательного покупателя.

Сегодня Сочинский хлебокомбинат является одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий Краснодарского края и Юга России. На предприятии трудятся свыше 800 специалистов высочайшего уровня. В зимний период предприятие выпускает 65 тонн продукции в сутки, в летний сезон мощность увеличивается до 75 тонн. Продукция хлебокомбината реализуется как в фирменных магазинах, так и в крупных федеральных сетях. Около 2000 точек продаж функционирует только на территории Большого Сочи. Ежегодно продукция Сочинского хлебокомбината участвует в международных, российских и краевых конкурсах, выставках и смотрах и, как правило, возвращается домой с победой. Благодаря современному оборудованию и постоянному поиску оригинальных рецептов сочинцы и гости курорта имеют возможность ежедневно приобретать к своему столу лучшую продукцию России!

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]