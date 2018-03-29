Круизная навигация откроется в апреле

В апреле возобновляется круизное сообщение на лайнере "Князь Владимир" между Краснодарским краем и Республикой Крым. В этом году круиз проходит по следующему маршруту: порт Сочи (стоянка 2 дня), порт Новороссийск (стоянка 1 день), порт Ялта (стоянка 2 дня), порт Севастополь (стоянка 1 день). Уже сегодня продано более 3300 путевок, что демонстрирует нарастающую популярность маршрута. Для сравнения: за всю навигацию 2017 года было перевезено около 5 000 пассажиров.

Максимально возможная загрузка лайнера составляет 800 пассажиров и 250 членов экипажа. Однако в этом году в целях обеспечения комфортного отдыха компанией "Черноморские круизы" принято решение размещать не более 600 пассажиров на борту в рамках одного рейса. Это позволит избежать ожидания на шведской линии, в общественных зонах у бассейна и в концертном зале.

В навигации 2018 года пассажиров круизного судна ждет ряд обновлений. К перечню прошлогодних береговых экскурсий добавлены еще 10 новых экскурсионных маршрутов. На борту теплохода появится караоке-бар. Кроме того, время стоянки в порту города Севастополь увеличено до одного дня. В период навигации 2018 года лайнер "Князь Владимир" совершит 24 рейса.

Соб. инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]