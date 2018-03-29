О Сочи как о всенародном курорте

Мэр Сочи Анатолий Пахомов проводит презентации оздоровительных возможностей города в регионах На этой неделе начались презентации курортного потенциала Сочи в городах России. В делегацию курорта входят руководители сочинских санаториев и отелей. Возглавляет ее мэр города Анатолий Пахомов.

Рекламные туры этого года начались в Калуге. На презентации присутствовал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, руководители крупных предприятий и представители местных туристических фирм, региональная пресса.

– Главная задача таких поездок – показать весь туристический потенциал Сочи, который мы существенно обновили и дополнили за последние годы. У города появился свой бренд "Твой Сочи", с помощью которого мы продвигаем наш туристический продукт и приглашаем новых отдыхающих, – подчеркнул мэр Сочи Анатолий Пахомов. – Наш город уже давно стал на 100% круглогодичным курортом. Количество туристов, приезжающих к нам зимой на курорты Красной Поляны, сопоставимо с отдыхающими, которые приезжают к нам летом. Теперь мы упорно работаем над тем, чтобы город Сочи пользовался такой же популярностью и в межсезонье – весной и осенью.

Для этого у нашего города есть все перспективы. Ещё с советских времен в Сочи остаются резервы в области оздоровления и лечения. Задача городских властей в постолимпийский период – возвратить любимому городу славу главной здравницы России. Для этого несколько лет назад совместно с "РосЮгКурортом" была разработана программа "Открытый Юг", представляющая собой возможность доступного отдыха и медицинского обслуживания для работников региональных российских предприятий в лучших санаториях и пансионатах нашего города.

Затем делегация Сочи провела аналогичную презентацию в городе-герое Туле. Туляки проявили большой интерес к представленным на встрече летним программам пляжного отдыха, экскурсионным, лечебным и оздоровительным программам, а также событийным мероприятиям в Сочи.

– Организация отдыха для сотрудников – это важная составляющая для любого работодателя, прежде всего, это забота о людях, – отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов. – А для сотрудника это является стимулом, чтобы лучше выполнять свои служебные обязанности. Уверен, что мы найдем пути взаимодействия между нашими городами, и такой формат общения представителей наших предприятий с руководителями оздоровительных учреждений принесет свои плоды.

В мэрии Сочи уверены, что после презентаций к этой работе подключатся предприятия и турфирмы в регионах. Тем временем делегация Сочи направилась в Рязань. Вчерашняя презентация отличалась от предыдущих. Она началась с минуты молчания в память погибших в Кемерове. По итогам поездки в Рязань наши муниципалитеты подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]