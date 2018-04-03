Раньше за песнями ехали в Москву, а теперь едут и в Сочи

Торжества, посвящённые Дню работника культуры, прошли в Сочи. Глава города Анатолий Пахомов отметил, что благодаря их труду курорт становится культурной столицей.

В здании Городского собрания мэр поздравил собравшихся с профессиональным праздником, вручил почётные грамоты и благодарственные письма, а сотрудника Сочинской филармонии Виктора Кузнецова наградил знаком "Признание и почёт сочинцев".

– В Сочи более 2000 человек задействованы в культурной отрасли. 345 образцовых народных коллективов, 250 любительских объединений. С их помощью проводятся не только городские мероприятия, творческие коллективы задействованы и в крупных федеральных и международных проектах. Зимний Фестиваль искусств Юрия Башмета, Оперный фестиваль имени Галины Вишневской, Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева стали традиционными для курорта. Мы уже по праву можем называться фестивальной гаванью России. И за этим стоит ваш огромный труд, – сказал Анатолий Пахомов.

Глава Сочи заметил, что спрос на проведение различных культурных мероприятий на курорте увеличился, и теперь уже крупные объекты, такие как Зимний театр, не могут вместить всех желающих выступать на их сцене. В помощь им рассматривается привлечение здания Городского собрания как площадки для проведения городских мероприятий и культурных акций.

На встрече с работниками культуры был отмечен вклад представителей отрасли в развитие молодого поколения сочинцев. Более шести с половиной тысяч детей занимаются в школах искусств, художественных и музыкальных школах. Становится очевидной необходимость в новых зданиях, чтобы охватить всех юных жителей Сочи, желающих заниматься творчеством. В прошлом году был открыт Центр национальных культур "Истоки" на месте заброшенного ДК в микрорайоне КСМ. Прорабатывается вопрос о реконструкции недостроенного здания художественной школы в Адлере. Строительство нового корпуса, начатое в 1993 году, было заморожено. Сейчас по поручению главы города подготовлена необходимая документация, которая проходит экспертизу в министерстве строительства края.

– Поскольку это должно быть специализированное здание, особенно с учетом последних требований к детским учреждениям, документация должна быть проработана достаточно серьезно. Мы это понимаем и готовы ждать. В итоге мы сможем улучшить мастерские по таким дисциплинам, как скульптура, графика, обустроить помещения по академическим дисциплинам – рисунку, живописи. Кроме того, в новом здании мы планируем создать класс компьютерной графики, – сказала директор художественной школы №2 Ольга Вьюник.

В настоящее время в адлерской художественной школе занимаются 620 детей. В скором будущем еще у 100 человек появится возможность получить здесь дополнительное образование. Сергей Лисицын. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]