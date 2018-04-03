Весна приходит с Юга

В минувшее воскресенье начался апрель, и погода на побережье установилась поистине весенняя – солнечная и тёплая, в некоторых районах столбики термометров поднимались выше отметки +24 градуса по Цельсию. По старой славянской традиции приход весны ознаменовался днем весеннего равноденствия – 22 марта, и все последующие дни вплоть до 1 апреля были днями встречи весны. Первого же числа весна вступала в свои права окончательно и бесповоротно.

Для курортного Сочи апрель – маленькая репетиция перед высоким пляжным сезоном. На набережных от Адлера до Лазаревского многолюдно. Горожане и отдыхающие (а санаторно-курортный комплекс города в среднем заполнен на 70 процентов) выбирают приморские набережные для семейных прогулок, встреч с друзьями или разговора с морем наедине.

– У нас сегодня опять шёл снег, а я с таким нетерпением жду весну, когда все зазеленеет. Но пока даже снег толком не тает, – вздыхает в телефонную трубку моя московская подруга Катя.

– Прилетай, обеспечу тебе не то что весну – лето! – улыбаюсь я и подношу телефон поближе к волнам – им с Катей наверняка есть о чём поговорить.

На центральных пляжах Адлера оживленно совсем по-летнему. Большинство магазинов и кафе на набережной и на окрестных улочках приветливо распахнули двери и готовы предложить сочинцам и курортникам всё, что они только пожелают. И только столовые откроются чуть позже, когда нагрузка на курортную инфраструктуру станет пиковой.

Чистота и красота вокруг. Вальяжные кошки щурятся на парапетах, подставляя шерстяные бока солнцу. Мерно жужжит кёрхер. Это персонал убирает песчаный привет из далекой Северной Африки с прогулочной зоны. Стайка младших школьников, не прерывая разговора, машинально обрывает частные объявления со столбов уличного освещения и выкидывает в урну. Словно по Экзюпери: "Проснулся утром – убери свою планету".

Черное море, правда, еще прохладно для купаний, но для солнечных ванн – то, что доктор прописал! Любители водных процедур внакладе не остаются. Не только крупные санаторно-курортные комплексы, но и частные мини-гостиницы могут предложить к услугам своих гостей бассейны под открытым небом. Еще действует программа "Открытый Юг", по которой десятки санаториев предоставляют проживание, питание и лечение по цене менее полутора тысяч рублей в сутки.

Весна приходит с Юга. Если она стартовала, значит, скоро вступит в свои права на всех улицах страны. Ожидайте! Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]