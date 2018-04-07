Выставки "Индустрия гостеприимства и развлечений" и "EXPOFOOD. Весна" завершились в Сочи. Традиционные выставки индустрии гостеприимства, предваряющие курортный сезон в Краснодарском крае, ежегодно собирают профессионалов отрасли: производителей товаров, оборудования для средств размещения и общепита, а также продуктов питания непосредственно от производителя. Именно здесь заключаются прямые контракты.

В этом году была обширной и деловая программа выставки "Индустрия гостеприимства и развлечений-2018". На конференции "Гостеприимный регион" законодатели, исполнители и эксперты туристской отрасли говорили о разных аспектах. В частности, обсудили федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры, а точнее – введение курортного сбора в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае.

Обсудили также сильные и слабые стороны городов-курортов Краснодарского края и города Сочи в частности с точки зрения потребителей, вопросы кадрового голода предприятий индустрии гостеприимства, трудоустройство молодых специалистов, курсы повышения квалификации профессионалов отрасли.

Эксперты пришли к выводу, что в текущих условиях важным инструментом привлечения туристического потока в регион становится гастро- и агротуризм. И показали товар лицом. На выставке "EXPOFOOD. Весна" можно было найти множество эксклюзивных продуктов как от крупных предприятий, так и частных фермерских хозяйств.

Кстати, в рамках выставок прошел чемпионат Юга России по пицце. Установлен и необычный рекорд страны: кондитеры создали пряничный макет здания железнодорожного вокзала Сочи весом более 160 килограммов. Это самое большое пряничное бескаркасное здание из всех, созданных в России.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]